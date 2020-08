Lo agredió a trompadas "porque me debía" Policiales 09 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Poco antes de la medianoche del viernes, agentes del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional V de Policía, en el cruce de las calles Remedios de Escalada y San Lorenzo observaron que un automóvil coincidía con las características aportadas de forma radial por pares de la Seccional 15ª por estar involucrado su conductor en el robo de un teléfono celular, situación que quedó registrada en cámaras de seguridad del Municipio local.

Tras solicitarse colaboración, en la esquina de las calles L. Fanti y Colón se logró que desciendan del vehículo JJY, de 39 años, y MRA, de 32 años.

Ambos fueron trasladados hasta la 15ª y una vez allí el hombre dijo "le voy a decir la verdad. Yo robé el celular, y le di dos piñas cuando lo hice porque el vago me debía plata de una hormigonera que le vendí, y no me pagó". Y agregó "el teléfono está en mi casa, arriba de la heladera", publicó LA OPINION edición digital.

Una vez informada la fiscal en turno se dio continuidad a la investigación del hecho de mención.



HALLAZGO

Personal policial de Comando Radioeléctrico en la jornada de ayer, efectuó el hallazgo de un cuadro de motocicleta Honda Wave. El mismo se encontraba en intersección de calles P. Harris y D. Orione en aparente estado de abandono.

Se logra constatar que el mismo pertenecía a un rodado sustraído en jurisdicción de la Comisaría N° 1, por lo que se procedió a su formal secuestro y traslado a sede de la Comisaría a los fines de continuar con los trámites de rigor.