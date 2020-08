Cartelera Información General 09 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

No hay funciones.



Actividades suspendidas hasta nuevo aviso.







00:03: Pelagatos

00:30: In Haus

01:30: Somos show

02:00: Perfiles

02:30: Canto al trabajo

03:00: DAC

03:30: Sin Mordaza

04:00: Debate

04:30: El show de Carlitos Román

06:30: Identidad regional

07:30: Campo e industria

08.:30: Misa del padre Ignacio

09.30: Vidas consagradas

10 :30: Cartelera inmobiliaria TV

11:00: Concepto hogar

11:30: Supersaludable

12:00: Princesas

12:30: El show de Chispita

13:00: Canto al trabajo

13:30: Nota 22.com

14:30: Por tu salud

15:00: El show de Carlitos Román

17:00: In Haus 17:30: perfiles

18:00: Ciudadanos

18:30: Identidad regional

19.30: Rafaelinos por el mundo

20:00: Ciudadanos

21:00: Magdalena y el país

22:00: 100x100 Arquitectura

22:30: Libro de una vida

23:00: ABC 1