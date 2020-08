“El gobierno, presente ante la pandemia” Locales 08 de agosto de 2020 Redacción Por Así lo definió el senador por el departamento Castellanos Alcides Calvo, quien además subrayó que no solo desde el aspecto exclusivamente sanitario, sino también en lo social y alimentario.

En el día de ayer el ministro de Desarrollo Social de la Provincia Danilo Capitani visitó la ciudad de Rafaela para avanzar con la puesta en marcha de "Santa Fe Más", un programa de inclusión socio-productiva del Gobierno Provincial, siendo recibido por el intendente Luis Castellano acompañado el senador provincial Alcides Calvo y la secretaria de Desarrollo Humano Myriam Villafañe en la municipalidad local, entre otros.

“La esencia del programa Santa Fe Más es lograr que aquellos jóvenes de entre 16 y 35 años en una situación socioeconómica vulnerable y excluidos del mundo laboral puedan tener las herramientas y los elementos que desde la Provincia podemos brindar para cambiar esa situación” manifestó el ministro Capitani.

Por su parte el senador Alcides Calvo valoró positivamente la puesta en marcha de este programa, afirmando que “esto es la clara muestra de que el Gobierno Provincial está presente en la pandemia, no solo desde el aspecto exclusivamente sanitario, sino también en lo social y alimentario. Con Santa Fe Más buscamos llegar a través de las comunas y municipios a los jóvenes que han perdido su trabajo, que no pueden insertarse laboralmente, o aquellos que presentan consumos problemáticos de sustancias”.

En tanto el intendente Luis Castellano destacó que “sabemos que la educación, la capacitación y el trabajo son las matrices para la salida de una crisis y en ese proceso ya estamos avanzando junto al Gobierno de la Provincia. Hoy presentamos un programa que venimos hablando con el Ministro, el gobernador Omar Perotti, el senador Alcides Calvo, y que se adaptan muy bien a la matriz productiva de Rafaela.

De la reunión en el salón verde municipal participaron también los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social Maia Bonelli, directora de Desarrollo Territorial del Interior, Julia Irigoita, directora de Inclusión Socioproductiva, y en representación del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, el director de Coordinación y Articulación Territorial Matías Giorgetti.



VISITA AL CENTRO INTEGRADOR COMUNITARIO

Posteriormente, las autoridades se trasladaron al Centro Integrador Comunitario municipal en el barrio Monseñor Zazpe, siendo recibidos por su coordinadora Cintia Villarruel y el coordinador de Desarrollo Humano Alejandro Burgos.

Allí las autoridades provinciales pudieron conocer de primera mano el trabajo que se realiza en la institución, donde se brinda atención médica a través del Centro de Salud a los vecinos y las vecinas del sector norte de la ciudad, se elaboran e instrumentan propuestas de intervención social y comunitaria, se brinda asistencia con trámites ante ANSeS, etc. Además, se brinda asistencia a comedores de la ciudad y se distribuyen más de 5.000 viandas a familias con vulnerabilidad a través de aportes municipales y del Gobierno Provincial.