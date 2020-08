Sukerman denunció al Grupo Vicentin Locales 08 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...



El ministro de Trabajo de Santa Fe, Roberto Sukerman, denunció ayer que el grupo Vicentin "no tiene voluntad de conciliación", para resolver el conflicto en la hilandería "Algodonera Avellaneda", paralizada desde hace un mes por reclamos salariales.

La empresa, perteneciente a ese grupo empresarial, amenaza con cerrar el establecimiento, ubicado en el polo industrial de Reconquista, en la provincia de Santa Fe, donde se desempeñan 450 trabajadores.

En declaraciones al programa "Caballero de día" que conduce Roberto Caballero por la AM 990, el ministro dijo que la compañía "pone como escusa que los trabajadores cambiaron de gremio para no negociar", según la postura que presentó en la última audiencia de conciliación.

El personal en conflicto, que reclama por aumentos salariales, renunció a la afiliación a la Asociación Obrera Textil (AOT) y se adhirió al Sindicato de Aceiteros y Desmotadores de Algodón de los Departamentos General Obligado y San Javier.

Sukerman denunció que la empresa argumenta que "no se va a sentar a negociar con aceiteros porque no corresponde que los trabajadores se asocien a ese gremio", por ser una empresa textil.

El funcionario, que presidió la audiencia realizada en Reconquista, explicó que "el encuadramiento legal se debe resolver en el ámbito del ministerio de Trabajo de la Nación, pero en el medio hay un reclamo legal que hay que resolver".

El ministro provincial señaló que la empresa abona los sueldos a través del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y paga parte de los sueldos con vales y que el gremio de aceiteros presentó una denuncia al respecto y que no fue contestada por la compañía.

"La actitud de la empresa es no sentarse a negociar con un gremio que no corresponde, no hay voluntad de conciliación y vamos a insistir el miércoles que viene en una nueva audiencia para acercar a las partes", dijo el funcionario.

Sukerman señaló que para esa próxima audiencia citara al presidente del directorio del grupo empresario, Roberto Vicentin, "para que concurra y ver la posibilidad de negociar como corresponde sobre el fondo del conflicto que es el salario de los trabajadores".

El ministro aclaró que el gremio de textiles no estuvo presente en la audiencia y que la empresa solo lo hizo por medio de abogados sin poder de decisión.