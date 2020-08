Comienza el pago de haberes de agosto a pasivos nacionales Suplemento Jubilados 05 de agosto de 2020 Redacción Por Leer mas ...

A partir del lunes 10 de agosto comenzarán los pagos de haberes a titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), correspondientes a este mes.

Si bien los jubilados no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada para ser atendidos por ventanilla. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.

La Anses recuerda que el trámite de supervivencia (fe de vida) se encuentra suspendido desde el 1° de marzo. Mientras dure la suspensión del trámite, los haberes permanecerán depositados en la cuenta bancaria. Esto significa que no es necesario que los adultos mayores concurran a los bancos para llevar a cabo el trámite de supervivencia.



CALENDARIO DE

HABERES NACIONALES

La Anses comenzará con el pago de jubilaciones y pensiones correspondientes al mes de agosto según el siguiente cronograma.

* Para haberes que NO SUPEREN la suma mensual de $ 18.952 es el siguiente: documentos terminados en 0, cobran a partir del 10 de agosto; en 1, del día 11; en 2, del 12; en 3, del 13; en 4, del 14; en 5, del 18 de agosto; en 6, del 19; en 7, del 20; en 8, del 21; y en 9, del 24 de agosto.

* Para haberes que SI SUPEREN la suma mensual de $ 18.952 es el siguiente: documentos terminados en 0 y 1 cobran a partir del 25 de agosto; en 2 y 3, del 26 de agosto; en 4 y 5, del 27; en 6 y 7, del 28; y en 8 y 9, del 31 de agosto.