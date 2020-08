Más de 1.700 prendas con marcas apócrifas fueron secuestradas

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Más de 1.700 artículos de vestimenta, entre remeras, chombas, camperas, pantalones, zapatillas y gorras, con marcas apócrifas fueron secuestrados por personal de la Policía de la Ciudad durante distintos controles de seguridad, en su mayoría en accesos al territorio porteño, durante julio.

En total, los efectivos incautaron 1.761 prendas en operativos que estuvieron a cargo del personal de las divisiones Destacamentos y Autopistas, Conductas Delictivas, Conductas Ilícitas en Espectáculos Deportivos y Motorizada de la Policía de la Ciudad, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación Operativa del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Intervinieron en los diferentes casos, los Juzgados Números 1, 2, 3, 11 y 12, a cargo de María Servini, Sebastián Ramos, Daniel Rafecas, Marcelo Martínez de Giorgi y Rodolfo Canicoba Corral, respectivamente, quienes dispusieron el secuestro de la mercadería y el labrado de actas para todos los involucrados por infracción a la Ley 22.362 (Ley de Marcas).

EL PRIMER CASO

En el primer caso, personal de la comisaría vecinal 9 A de la Policía de la Ciudad detuvo un vehículo en el acceso de la avenida Alberdi y General Paz, para pedirle la documentación correspondiente.

El hombre no contaba con el permiso de circulación y al hablar con los efectivos policiales se tornó muy nervioso. Por ese motivo, se requisó el vehículo encontrando en su interior varias bolsas con un total de 100 prendas, entre remeras, chombas y gorras.

El conductor no tenía la facturación correspondiente y al chequear el contenido se corroboró que se trataba de mercadería apócrifa.

SEGUNDO CASO

En el segundo caso, personal del Departamento Conductas Ilícitas, que se encontraba en un control en el Puente Alsina, detuvo un rodado para identificarlo.

En ese momento el conductor explicó que no contaba con el permiso correspondiente.

Al requisar el vehículo se constató que tenía en su interior varias bolsas con gorras y pantalones deportivos apócrifos, en total 67, y que no contaban con la facturación correspondiente.

MAS PROCEDIMIENTOS

Además, en otro control, en el cruce de las avenidas General Paz y Roca, se secuestraron 124 prendas (62 buzos y 62 pantalones) con la marca Nike falsificada, que eran transportadas en un un automóvil Renault Sandero, sin facturas ni remito, y 95 pantalones con la inscripción de Adidas, que viajaban en dos bolsas negras en un Sandero.

En ese punto también, se demoró a un Renault 19 , que llevaba en su interior un total de 50 pares de zapatillas Adidas, falsificadas.

Allí, también se paró a un automóvil Chevrolet Corsa, que conducía un hombre senegalés de 42 años y que llevaba 82 pantalones con la inscripción Nike adulterada, y a un Peugeot 504, que era tripulado por una pareja de nacionalidad peruana, que transportaba 162 zapatillas con los logos falsificados de Adidas y Nike.

En ese mismo puesto de control, los oficiales incautaron 249 camperas con la marca falsa de Nike, que eran transportadas en un Chevrolet Classic y notificaron de la infracción a su conductor, un hombre de 28 años.

En el cruce de las avenidas General Paz y Eva Perón, los policías frenaron la marcha de un Chevrolet Corsa y en su interior viajaba una pareja de peruanos que transportaban 10 camperones Nike, 19 pares de zapatillas All Star, 8 cajas de calzoncillos y 21 pares de zapatillas Nike, todas insignias adulteradas.

* En Balvanera, en la calle Bartolomé Mitre al 2700, los efectivos incautaron 47 bombachas, 22 pares de medias y 6 pantalones, todos con insignias falsificadas, que estaban en poder de una mujer de nacionalidad peruana, de 42 años, que argumentó que estaba esperando en la vía pública a un comprador para entregar la mercadería que no poseía ningún registro legal.

* En el Peaje Avellaneda, los efectivos policiales pararon a un vehículo Fiat Weekend Adventure e incautaron un total de 80 prendas entre camperas y buzos con la inscripción Adidas, que eran transportadas por un hombre de 64 años, sin tener ninguna factura sobre la mercadería.

Allí también, los oficiales descubrieron a dos hombres y una mujer que circulaban a bordo de una camionera Jeep Renegade de color rojo, con 500 prendas deportivas falsificadas en su interior.