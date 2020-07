Incendio en geriátrico: dos abuelos fallecidos Policiales 13 de julio de 2020 Redacción Por EN BUENOS AIRES

BUENOS AIRES, 13 (NA). - Dos adultos mayores murieron y otros 40 debieron ser evacuados el sábado por la noche, tras producirse un incendio en un geriátrico del barrio porteño de Vélez Sarsfield.

El siniestro se produjo en la residencia geriátrica Santa María, situada en la calle Morón 4520, cerca de la intersección con Carrasco, en la zona oeste de la Ciudad.

Al lugar acudieron 12 ambulancias del servicio de emergencia SAME y de empresas privadas para trasladar a las personas mayores alojadas en el lugar.

Se estima que en total unas 30 ambulancias trabajaron en la zona.



DESPERFECTO

ELECTRICO

Fuentes oficiales señalaron que el incendio se inició una hora antes de la medianoche a raíz de un desperfecto eléctrico en la habitación donde dormían los dos fallecidos.

El siniestro originó una gran cortina de humo que se extendió por todo el establecimiento.

"Si no hubiera sido por el rápido accionar de los agentes, el daño hubiera sido mucho mayor", aseguró el titular del SAME, Alberto Crescenti en declaraciones formuladas a la prensa, tras el incendio.

Crescenti detalló que "tres adultos mayores tuvieron inhalación de humo y el resto no tuvo mayores consecuencias", al tiempo que indicó que "lamentablemente dos personas perdieron la vida".

"A las 22:20 horas personal de Bomberos recibió un llamado por un incendio que efectivamente afectó planta baja y primer piso del establecimiento. En el sector medio del primer piso las llamas afectaron una habitación en su totalidad. Dos personas de sexo femenino de avanzada edad fallecieron", aseguró el jefe de Guardia de personal de Bomberos de la Ciudad.

El incendio fue controlado por dos dotaciones de los Grupo Especial de Rescate (GER) de los Bomberos de la Ciudad.