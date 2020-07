La sugerencia y ayuda del magnate Bill Gates Internacionales 12 de julio de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO BILL GATES. Vacunas para los menos pudientes.

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El magnate estadounidense Bill Gates se mostró "optimista" ante la batalla contra el coronavirus y reclamó que los medicamentos y las vacunas sean distribuidos a aquellos "menos pudientes" y no solamente "a los mejores postores".

"Si sólo dejamos que los medicamentos y las vacunas lleguen a los mejores postores, en lugar de a las personas en los lugares donde más se necesitan, tendremos una pandemia más larga, más injusta y mortal", advirtió el fundador de Microsoft.

En el marco de una conferencia virtual sobre Covid-19, destacó que el mundo necesita "líderes que tomen decisiones difíciles sobre la distribución en base a la equidad y no sólo en factores impulsados ​​por el mercado".

Asimismo, el magnate norteamericano alertó que la pandemia de coronavirus interrumpió el suministro de medicamentos contra varias enfermedades, entre ellas el VIH, y señaló que esa situación "impide que cientos de miles de personas puedan acceder a los tratamientos que necesitan, no sólo en el Africa".

"Pero me mantengo optimista. Derrotaremos al coronavirus y seguiremos avanzando contra el SIDA. Se están desarrollando mejores herramientas de diagnóstico para identificar a los contagiados y además estamos haciendo grandes progresos en las vacunas", destacó.

Bill Gates prometió donar a través de su fundación 7,5 mil millones de dólares a la Alianza de Vacunas (Gavi) para ayudar a los programas de inmunización que se vieron interrumpidos por el coronavirus.