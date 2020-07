Frugalpac: ya está en el país una botella de vino de cartón reciclado SUPLEMENTO RURAL 09 de julio de 2020 Redacción Por El recipiente se puede refrigerar y pesa cinco veces menos que uno normal. También puede servir para bebidas espirituosas. El vino será un tinto joven italiano, elaborado con Sangiovese y un pequeño porcentaje de Merlot y Cabernet Sauvignon.

La empresa Frugalpac presentó una botella de vino hecha de cartón reciclado al 94 por ciento, la cual será la más cuidadosa del medio ambiente y la primera de este tipo que llega al mercado.

El vino será un tinto joven italiano, elaborado con Sangiovese y un pequeño porcentaje de Merlot y Cabernet Sauvignon, publicó BAE Negocios.



SIN DUDAS, UNA

CUESTION DE PESO

La botella de "Cantina Goccia 3Q" pesa tan sólo 83 gramos, cinco veces menos que una normal de vidrio, y lleva un forro de calidad alimentaria al igual que los bag-in-box .

Además, se puede refrigerar, mantiene el líquido más frío durante más tiempo y su precio “es comparable a una botella de vidrio etiquetada”, señalan sus fabricantes.

De acuerdo a lo publicado por Noticias Agropecuarias, dado que la botella está fabricada principalmente con cartón se pueden realizar en ella todo tipo de diseños que abarcan todo su contorno, algo que no se puede llevar a cabo con las botellas de cristal tradicionales.

Por lo tanto, la botella innova tanto en sustentabilidad como en diseños.



LOS DISEÑOS DE

LA BOTELLA

Su huella de carbono resulta "hasta seis veces más baja" ya que utiliza 15 gramos de plástico en lugar de los 64 que se usan normalmente.

Para reciclarla solo hay que separar el forro de calidad alimentaria de la botella de papel, y depositarlos en sus respectivos contenedores.

Otro punto que se destaca es su huella hídrica, cuatro veces menor que la del vidrio y mucho menor que la de las botellas de plástico para el agua.

"El modelo de negocio de Frugalpac consiste en suministrar las máquinas Frugal Bottle a bodegas o empresas envasadoras para que fabriquen las botellas en sus instalaciones reduciendo aún más las emisiones de carbono", se señaló al respecto.



LO QUE SE VERA

EN EL FUTURO

Y varias cadenas de supermercados y otras empresas que están interesadas en promover el envase sostenible están considerando virar hacia este tipo de botella.

Hasta ahora, el único vino que ha salido a la venta envasado en la botella Frugal es el vino 3Q de la bodega italiana Cantina Goccia, que se puede adquirir online y en las tiendas Woodwinters Wines & Whiskys de Escocia.



NO SOLAMENTE

PARA EL VINO

Por último, la empresa aclara que el vino es sólo una opción, ya que el nuevo envase se puede utilizar para las bebidas espirituosas, como ron, vodka, ginebra, etc.

De hecho, asegura que ha captado la atención de este sector, que está dispuesto a reducir sus emisiones y atraer a los consumidores que cada vez están más interesados en la sostenibilidad.

La nueva botella ecológica y de diseño promete dar un golpe en el mercado, y ayudar al medio ambiente.



DECISION DE LOS

CONSUMIDORES

Sin embargo, la última palabra la tienen los consumidores, ya que la demanda será quien determine el éxito de la idea.

Desde la empresa no aclararon si el vino pierde o cambia su sabor en esta botella, por ejemplo.

Por lo tanto, solamente quienes la compren sabrán si al final la idea fue exitosa o simplemente un fiasco.

Por ahora. la expectativa general marca significativa presencia, en un mercado muy importante en el país.

En definitiva, el tiempo será juez en lo que hoy se presenta como una interesante iniciativa.