SENSACIONES Y SENTIMIENTOS

EYDIE GORME SIN LOS PANCHOS

“Que se quede el infinito sin estrellas / o que pierda el ancho mar su inmensidad / no sería tan inmensa mi tristeza / como aquélla de quedarme sin tu amor (…) me importas tú / y tú y tú y tú / me importas tú / y nadie más que tú”.

En un momento feliz de los años 50, cuando la música y los sentimientos se decían y, sobre todo, se cantaban, nombrar a Eydie-Gormé-y-Los Panchos significaba identificar un producto totalmente aceptado e incorporado; una entidad indisoluble que hacía cantar y amar (“Amor, amor, amor / nació de Dios / para los dos / nació del alma (…) sentir que tus labios se anidaron en mí / haciendo en mis labios una cruz”).

Al poco tiempo nos dimos cuenta de que fue una unión para un tiempo determinado, motivada en la grabación de 3 discos long play del trío Los Panchos, con Eydie Gormé en castellano. En Argentina conocimos solo dos, siendo el primero, el que contiene “Piel canela” y “Amor”, extraordinariamente popular. El mexicano Trío Los Panchos estaba entonces en un momento de esplendor con la voz de Johnny Albino (Desandando, 7 notas de amor, El pecador, Perdón).

Hoy, a pesar de los involuntarios olvidos que generan las continuas, inmensas olas musicales que llegan con frecuencia, seguimos recordando esa feliz unión de voces, del siempre familiar Trío Los Panchos con Eydie Gormé, voz clara y limpia cantando con musicalidad natural el sentimiento: esa armoniosa y flexible integración quedó como un emblema de la época.

¿Quién fue Eydie Gormé? ¿Cómo fue su carrera?

Originalmente solista, cantando en su inglés natal, se casó con Steve Lawrence y junto a él mantuvieron vigente la música pop. Obtuvo numerosas distinciones, incluidos un premio Grammy y un Emmy. Lograron con su esposo una exitosa música resultante de la fusión de baladas y “breezy swing”. Casados en 1957, fueron íconos estadounidenses caracterizados por su buen humor. Participaron de comedias musicales y, curiosamente, no ubicaron ningún tema individual en las listas de los más vendidos, pero sí uno muy recordado entre nosotros: “Culpa de la bossa nova”, grabado en castellano. Asimismo grabó también con otros intérpretes latinos (Roberto Carlos, Armando Manzanero, Danny Rivera, Johnny Albino) logrando perdurables duetos.



¿Qué edad tenía Eydie Gormé cuando grabó con Los Panchos?

Edith Gormezano nació el 16 de agosto de 1928 en el distrito del Bronx (Nueva York). Para ayudarles a sacar la cuenta, lectores, se puede dar el dato de las fechas de grabación. “Eydie Gormé canta en español”, también conocido como “Amor” es de 1964; el segundo álbum “Cuatro vidas” (conocido como “Mas amor”)de 1965, y el último con Los Panchos, con canciones referidas a la celebración, es “Navidad blanca” del año 1966.

Esos tres álbumes son considerados, desde un punto de vista internacional, clásicos de todos los tiempos. Para la visión (mejor dicho el oído) de nosotros, representan la mejor unión ocasional del Trío Los Panchos con cantantes famosos no pertenecientes al grupo (Estela Raval, Gigliola Cinquetti, “Puma” Rodríguez, María Martha Serra Lima).

En todos los casos la voz de Eydie Gormé, quien vivió hasta el año 2013, se reconoce fácilmente y destaca hoy como en el momento de las grabaciones. La percibimos como a esa persona amiga que parece cantar solo para nosotros. Es natural: lo hacía desde el fondo más armonioso y comunicador de su modo de ser, permitiendo que se perciba el toque personal. Todo, además del detalle, no menor, de que su castellano llegaba natural y fluido, cálido para los afectos.