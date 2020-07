Créditos ANSES suspende el pago de las cuotas de julio y agosto Locales 07 de julio de 2020 Redacción Por Mientras tanto, las oficinas de la UDAI de nuestra ciudad comenzó a atender al público que haya tramitado su turno online.

En el marco de la Resolución Nº 2/2020, publicada ayer en el Boletín Oficial, la ANSES informa que prorroga la suspensión para el pago de las cuotas de los Créditos ANSES hasta el próximo 31 de agosto y que, durante

ese período, los beneficiarios alcanzados por esta medida no podrán solicitar nuevos préstamos.

Asimismo, se comunica que, en los créditos otorgados a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignaciones Familiares (SUAF), la suspensión de las cuotas dependerá de que el menor por el cual se percibe la

prestación no alcance los 18 años de edad en este lapso, salvo en los casos de personas con discapacidad.

La resolución también determina que la suspensión del cobro de las cuotas queda sujeta a la fecha de vencimiento del beneficio que perciben los titulares de Prestación por Invalidez, como así también exceptúa del límite de edad máxima para acceder a los créditos a los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Prestaciones No Contributivas (PNC) de Vejez, Invalidez y Madres de 7 Hijos, y Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM).

Por último, ante la cantidad de consultas se informa que sólo podrán acceder a créditos ANSES quienes no tengan créditos en curso. El sistema no les va a permitir sacar el turno.



ATENCION AL PUBLICO

CON TURNO

Por su parte, desde este lunes las oficinas de la UDAI Rafaela comenzaron su atención al público a todos aquellos que tramiten su turno online. Si bien las oficinas del ANSES se encontraban funcionando, la atención era para aquellos vecinos que ellos mismos asignaban debido a un tramite incompleto o que se vio demorado por la cuarentena en el país.

La modalidad continúa siendo la misma que se realizaba hasta antes de la cuarentena, mientras que los turnos se los solicita llamando al 130 o a través de la página de ANSES.