Santa Fe está muy desprotegida Locales 06 de julio de 2020 Redacción Por Así lo afirmó en su visita de la semana pasada a Rafaela el gobernador Omar Perotti, quien ademá dijo que hoy hay 500.000 chicos en la provincia que no están conectados y no tienen forma de tener un vínculo con sus docentes.

FOTO ARCHIVO SIN INTERNET. Medio millón de alumnos santafesinos no pueden conectarse con sus docentes.

Las situaciones límites e imprevistas muchas veces dejan al descubierto aspectos que estaban relegados o no ocupaban un primer plano en las noticias. La pandemia y los impedimentos para sostener la presencialidad en las aulas, generó que las limitaciones en la conectividad en la provincia de Santa Fe salieran a la luz y mostraran la necesidad de avanzar en este tema por parte del Estado.

En su reciente visita a la ciudad, el gobernador Omar Perotti habló de la educación en tiempos de coronavirus, de la virtualidad y señaló que “la pandemia puso luz en todos esos lugares que no se ven, como cuando ponemos una linterna y empezamos a ver por los rincones que no se miran; claramente nos dejó en evidencia diferencias muy profundas, diferencias en lo que puede ser un vínculo a distancia para la educación. Sin dudas allí Santa Fe está muy desprotegida en su conectividad, esa es una señal no solamente para la educación. Hoy tenemos 500.000 chicos que no están conectados, que no tienen forma de tener un vínculo como podría imaginarse a alguien que está en su casa, enciende la computadora y se comunica con su docente”.

Y agregó: “tenemos lugares donde se puede hacer, donde está la infraestructura y el docente llega enciende un equipo saluda toma asistencia y comienza a dar clases normalmente. Tenemos desde esos establecimientos hasta los docentes que recorren la zonas rurales dejando el material en las puertas o las tranqueras; hasta el uso de radios comunitarias o de frecuencia Am en distintos lugares de la provincia que facilitan sus horarios para poder comunicarse con los docentes. Hay una tarea muy creativa del docente para no perder el vínculo con sus alumnos”, sostuvo el gobernador.



PLANIFICANDO EL

REGRESO A LAS AULAS

El primer mandatario santafesino se refirió a cómo se trabaja articuladamente con todos los actores que componen el sistema educativo, pensando en el regreso a las aulas de manera presencial. “Con los gremios docentes, el gremio de los trabajadores públicos, tanto ATE como UPCN, se está trabajando en cómo recuperar las infraestructuras para lo que viene; desde volver abrir las escuelas, desde tener claramente una revisión completa de toda la infraestructura, de todo esto que se hacía en vacaciones. En esta tarea también sumo a los intendentes y presidentes comunales”, dijo Perotti.

Asimismo el gobernador santafesino manifestó que ya existe un diseño de cómo se va a volver, donde dijo que hay esbozos de trabajo, y aclaró que no hay una fecha concreta, que la misma se coordinará con el Ministerio de Educación de la Nación. La prioridad explicó Perotti, estará en aquellos grados que necesitan mayor presencialidad, es decir 1° y 2° grado; séptimo grado y 5to año de las escuelas secundarias, ya que terminan un ciclo.