La economía en modo TikTok

Vamos a sumergirnos hoy en los mismos temas de siempre pero, para no aburrirnos, vamos a hacer como si esto fuera un TikTok. Para los que tienen mi edad y no conocen la App, me tomaré un párrafo para explicarlo, un párrafo ja! Si, algunos todavía escriben y disfrutan de leer.

TikTok es una aplicación para celulares, una de las más descargadas de los últimos tiempos, que en un video corto concentra información, chistes, playback de una canción o un mensaje en solo pocos segundo, la app está plagada de memes que duran solo 15 segundos, dándole frescura y dinamismo. Vendría a ser como telebasura en pequeñas dosis, pero hoy trataremos de convertirla en información. Acá va nuestra versión escrita de algunos TikTok de economía ;). Entremos en clima, imaginen que, cada párrafo es un video de una linda jovencita o un musculoso hombre que hará de relator del TikTok, con la música favorita del lector sonando de fondo:

Gasto Público y Emisión: Con la necesidad de cubrir gasto público, generado tanto por caída de la recaudación, como por el incremento de las necesidades sociales, el gobierno se ve en la necesidad de emitir para financiarlo. Este exceso de moneda circulando no se encuentra afectando fuertemente al nivel de precios debido a que, la circulación del dinero entre las personas, está ralentizada por la cuarentena. Cuando esta termine y se acelere la circulación de éste, veremos fuertemente el impacto en la inflación.

Inflación: Además de lo dicho en el TikTok anterior, la inflación se potenciaría en los próximos meses por el descongelamiento de algunas tarifas, como por ejemplo combustibles, que están freezados desde marzo y seguramente deberán ajustar, por lo menos, al nivel de precios que se adaptó el resto de la economía para no quedar rezagados.

Devaluación: Muchos países del mundo se encuentran devaluando sus monedas para volverse competitivos con respecto al resto, motorizando sus economías post pandemia. Por ejemplo en Brasil se devaluó un 40% desde el principio del año, mientras que nosotros solo devaluamos 10% en el período, además nuestra inflación interna fue mayor, esto hace que los productos brasileros sean más baratos que los nuestros para el resto del mundo. En otras palabras se crearán empleos en Brasil y menos acá, ¡nos está exportando desempleo! Por esto es muy probable que veamos una devaluación más grande en el resto del año, con el daño que esta genera en los bolsillos de los individuos.

Deuda en default: se está muy cerca de arreglar con bonistas bajo legislación extranjera, hay acuerdo con montos, resta ponerse de acuerdo en la renuncia, pedida por Argentina, a las acciones colectivas que podrían tener los acreedores que pacten. Luego de arreglar con estos acreedores hay que negociar con los que tienen bonos bajo legislación local, con el FMI y con el Club de Paris.

Crecimiento: nos queda un camino para lograr crecimiento y este es seducir a los inversores mostrando que pueden volver a apostar a la economía argentina. Es la única forma que se amplíe la torta economica y con esta tengamos crecimiento, más empleo, más recaudación para las arcas públicas y estabilidad monetaria.

Y como los TikTok siempre van apareciendo al azar, acá se nos cola uno que no tiene relación directa con la economía: El amor es una forma de vida, se elige, se construye. Hay que ir al encuentro del otro, buscar el diálogo, es la única forma de entenderse y hacer que todos ganen. Nunca un sector sobre otro, o un individuo prevaleciendo. Cuando se escucha y cuando se comprende, se evitan los enfrentamientos y se logra el crecimiento de todos.

Finalizamos con un TikTok gracioso de @mechimansilla. Qué hacen los Políticos Argentinos de cualquier partido tratando de solucionar la crisis económica: ¿Bajar gasto público? No. ¿Bajar impuestos? No. ¿Seducir inversiones extranjeras? No. ¿Promover el ahorro? No. ¿Copiar modelos de éxito? No. ¿Ajustar jubilados y sector privado? Siiii :))).



#BuenaSaludFinanciera

@ElcontadorB

@GuilleBriggiler