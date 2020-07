Solidaridad por los productores agropecuarios Locales 04 de julio de 2020 Redacción Por ANTE LOS ATENTADOS SUFRIDOS

Ante los reiterados ataques a la propiedad privada, y en particular a los atentados de destrucción de silobolsas donde se almacenan granos y forrajes, la diputada Ximena García expresó su solidaridad para con todos los productores que integran la cooperativas de producción agrícola ganadera en la provincia de Santa Fe, contactandose con las mismas vía mail.

"Se de la situación de incertidumbre y angustia que generan estas problemáticas" plantea en la misma, y continuaba en su redacción, "repudiamos totalmente este tipo vandalismo organizado y más aún cuando cuentan con la complicidad por omisión del Poder Ejecutivo, que parece no sensibilizarse ante las pérdidas económicas que esto genera para el productor y al país. De no actuarse en este sentido corremos el riesgo de una mayor escalada de violencia".

Cabe recordar que los diputados y diputadas nacionales de Juntos por el Cambio, en acompañamiento de la CRA presentaron hace algún tiempo, un proyecto de resolución ante la Cámara de Diputados exigiendo que el Poder Ejecutivo tome cartas en el asunto, para que de este modo, se inicien las investigaciones pertinentes por parte de las fuerzas de seguridad, que hasta el momento han realizado pocos esfuerzos para atender los reclamos de cientos de ciudadanos que pagan sus impuestos mes a mes y observan cómo es destruido el fruto de su trabajo.

"El mismo desdén del gobierno nacional lo podemos ver en la cuestión de la empresa Vicentin, una compañía familiar con mucha historia, que es fiel reflejo de la idiosincrasia santafesina y de lo que se puede lograr a través del esfuerzo constante. La empresa hoy se encuentra bajo un ataque permanente, donde se pretende a través de un DNU inconstitucional desplazar al directorio para finalmente trasladar sus bienes y activos al Estado”, opinó la diputada sobre el caso Vicentin.

“Este tipo de políticas genera rechazo en la sociedad argentina que ve flaquear los valores fundamentales de la nación. La vía de acción debe ser siempre legal, nuestro cuerpo normativo cuenta con todos los procesos necesarios para saldar cualquier tipo de problemática, y es la justicia quien tiene la potestad y el deber de llevar los conflictos a una solución, no el poder de turno a través de medidas que atentan contra la república y su eje fundamental la división de poderes, la Constitución Nacional y las leyes de la nación”, enfatiza García.

“La cultura del trabajo debe ser recompensada en nuestro país, no antagonizada. Al mismo tiempo, no podemos cuestionar el derecho a la propiedad privada y la libre asociación que se encuentra amparado en nuestra Constitución y es un pilar fundamental para la protección de los derechos individuales y para fomentar un mercado productivo”, finalizó.