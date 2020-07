Argentina cancelado y el reinicio en Estonia Deportes 03 de julio de 2020 Redacción Por RALLY MUNDIAL

FOTO MARCA TWITTER A ESPERAR PARA 2021./ Fue imposible acomodar la fecha en Córdoba.

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El Mundial de Rally se reanudará en septiembre próximo con la carrera que se llevará a cabo en Estonia y luego se correrá en Turquía, Alemania, Italia y Japón, pero el certamen no se disputará en Argentina donde ya fue cancelado. "El Rally de Argentina, que se pospuso en abril y que tradicionalmente atrae a casi un millón de aficionados a la provincia de Córdoba, lamentablemente ha sido cancelado para esta temporada", se indicó a través de un comunicado.

Por su parte, el director de rallyes de la FIA, Yves Matton, señaló: "Sin dudas estamos realmente decepcionados por no haber podido encontrar una solución logísticamente viable para reprogramar el Rally de Argentina, particularmente dado todo el duro trabajo realizado por el Automóvil Club Argentino y cada uno de los miembros de la organización".

El debut de Estonia en el Rally Mundial fue anunciado durante una conferencia de prensa que se efectuó este jueves en la ciudad de Tallin de la que participaron el primer ministro Jüri Ratas y el director gerente del promotor del WRC, Oliver Ciesla. La actividad se retomará del 4 al 6 de septiembre en el mencionado país que por primera vez contará con la prueba y en la cita estonia, donde el actual campeón Ott Tänak hará de local, será corta, ya que contará con dos etapas: una el sábado y otra el domingo.

El campeonato continuará el 24 y 27 de septiembre en Turquía, tras lo cual será el turno de Alemania, del 15 al 18 de octubre, aunque existe la posibilidad de anunciar otra fecha en el medio, del 2 al 4 de octubre, en lo que sería el Rally de Ypres, en Bélgica y otro de los compromisos que está en tratativas es el Rally de Croacia, aun sin fecha establecida.

En tanto, del 29 de octubre al 1° de noviembre, el Rally de Cerdeña, Italia, será la penúltima fecha del calendario, para finalizar este período 2020 en Japón, del 19 al 22 de noviembre. El director general de WRC Promoter, Oliver Ciesla, manifestó que el reinicio en septiembre permite que los organizadores del evento y los competidores estén totalmente preparados.

"El promotor del WRC trabajó incansablemente con la FIA, nuestros competidores, equipos y potenciales rallyes, en circunstancias excepcionales, para revisar el calendario. Las noticias de hoy permiten al WRC reiniciar en el momento adecuado y asegurar una temporada digna de un campeonato mundial", dijo.

En tanto, Matton aseguró: "Me complace anunciar el calendario de reanudación del WRC 2020 tras unos meses de debates que han requerido una gran flexibilidad de todas las partes interesadas en tiempos sin precedentes". "A la luz de este calendario revisado, confío en que conseguiremos un mínimo de ocho carreras este año y esto es gracias al gran compromiso y trabajo de los organizadores", expresó.

Finalmente indicó: "Los preparativos para estas pruebas están ahora en pleno apogeo mientras se presta la mayor atención a las recomendaciones clave de planificación para las reuniones masivas en el actual contexto de Covid-19".



ARGENTINA YA TRABAJA PARA 2021

Con vistas al futuro, la organización ya se encuentra trabajando en la preparación de la edición 2021 del Rally Argentina, con la ilusión de llevar adelante el adeudado y merecido festejo de un rally que ya es histórico en el automovilismo mundial.

Carlos García Remohí, Presidente de la Comisión Deportiva del ACA, afirmó: "Es una cancelación que nos duele. Es triste no poder celebrar este año la edición 40°. El Rally Argentina es muy importante para nosotros. Esperamos poder tener revancha en el 2021".

David Eli, Coordinador General del rally, en tanto puntualizó: "Siento esta cancelación tanto como nuestros fanáticos. Hicimos todo lo posible por conservar el rally este año, pero tampoco fuimos indemnes ante esta pandemia. Quiero agradecerles a los sponsors que nos acompañaban este año, a las autoridades de Gobierno quienes habían comprometido su apoyo como todos los años, a los miembros de la organización por todo su trabajo y dedicación; y decirles que ya estamos trabajando arduamente para la edición 2021 que nos permitirá festejar la 40° edición, tal como la teníamos planificada este año”.