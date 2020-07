Confirman tres nuevos casos de coronavirus en Santa Fe Locales 03 de julio de 2020 Redacción Por Dos de los contagiados son de Venado Tuerto y el restante de Rosario.

Tres nuevos casos de coronavirus se reportaron en la provincia de Santa Fe en las últimas 24 horas, según informó anoche el Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología. Dos de los nuevos contagios corresponden a Venado Tuerto en tanto que el restante a Rosario, por lo que el nuevo balance desde el comienzo de la pandemia confirma un total de 425 casos en territorio santafesino, con cuatro fallecimientos y un total de 270 pacientes recuperados.

Del total de casos, 415 fueron atendidos y estudiados en la provincia, 10 fuera de la misma, pero de pacientes con residencia habitual en Santa Fe (4 en provincia de Buenos Aires, 2 en CABA, 2 en Mendoza, 1 estudiado en Córdoba y 1 estudiado en Chaco).

Hasta la fecha, tres pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos, dos con asistencia respiratoria mecánica y 1 sin asistencia respiratorio mecánica, en tanto que otras 20 personas permanecen internadas en sala general. Precisamente, uno de los pacientes más complicados es un hombre de 65 años de Venado Tuerto confirmado ayer como positivo, pues presenta una enfermedad coronaria preexistente.

Finalmente, el Ministerio de Salud expresó que en la provincIa se registraron 13.943 notificaciones de las cuales 13.221 fueron descartadas y 297 continúan en estudio.

En lo que hace a Rafaela, desde el inicio de la pandemia se confirmaron 21 casos, aunque actualmente hace más de 70 días que no se registran contagios. De acuerdo al informe epidemiológico de este jueves, hay ocho análisis que esperan resultados.



DENGUE: FIN DE

LA TEMPORADA

En la última semana no hubo nuevos casos de dengue en la provincia de Santa Fe, en coincidencia con la llegada de las bajas temperaturas. La directora de Epidemiología, Carolina Cudós, afirmó anoche que el Ministerio de Salud da por terminada la etapa activa de epidemia de dengue con un total de 5.098 infectados y tres fallecidos a causa de la enfermedad que se transmite a través del el mosquito Aedes aegypti. "Hemos tenido un año histórico que se dio en un contexto nacional e internacional", subrayó la funcionaria que de todos modos pidió "no relajar las medidas de prevención durante este invierno".

El departamento General Obligado fue el epicentro del dengue en Santa Fe, con 1.922 contagiados, en tanto que el departamento Rosario ocupó el segundo lugar con 1.424 y Castellanos completó el podio con 727. En este sentido, Rafaela concluyó la etapa con un total de 639 personas afectadas por el dengue.



PEROTTI INAUGURO

GUARDIA HOSPITALARIA

El gobernador Omar Perotti, junto a la ministra de Salud, Sonia Martorano, inauguraron este jueves la nueva guardia del Hospital de Niños Zona Norte de Rosario, un trabajo que demandó una inversión del gobierno provincial cercana a los 200 millones de pesos. “Estas últimas obras de infraestructura y el nuevo equipamiento ponen al hospital en un primerísimo nivel”, aseguró el mandatario tras recorrer las flamantes instalaciones.

En esa línea, el gobernador indicó que “desde el comienzo de la pandemia priorizamos la inversión en salud, equipamiento y capacitación de personal. Y esto nos da tranquilidad, sumado al comportamiento y ayuda de la gente”.

“Haber ganado tiempo nos dio la posibilidad de terminar toda esta infraestructura, y haber incorporado el mejor equipamiento en todos los sectores de camas críticas”, remarcó Perotti, y graficó: “En los últimos cinco inviernos, todas las camas críticas en los efectores públicos colapsaban con las enfermedades comunes; hoy estamos en la mitad del camino, mucho mejor, y queremos estar mucho mejor todavía”.

Seguidamente, en torno al crecimiento de infraestructura, agregó: “No solo queremos estar bien equipados ahora sino para el futuro, y que quede una estructura de camas críticas en todo el territorio provincial, con la mejor integración, tanto edilicia, de equipos, y formación del personal”.

Cabe destacar que el nuevo espacio cuenta con una superficie de 1.800 metros cuadrados, en los que se alojan tres consultorios de atención médica, otro para realizar yesos, y una sala de cirugía. Además, posee un shock room con capacidad para 11 pacientes que requieran oxigenoterapia, una sala de internación con 16 camas (2 de ellas para aislamientos), una sala de usos múltiples para 50 personas, y comedor.



SANTA FE BIEN POSICIONADA

En diálogo con la prensa, el gobernador de la provincia destacó también la instancia en la que se encuentra Santa Fe en torno a la pandemia Covid-19: “El esfuerzo de todos los santafesinos y santafesinas sin dudas han dado resultado, al igual que las políticas firmes. Tomamos la decisión de acompañar al presidente Alberto Fernández, trasladamos esos lineamientos y sumamos acciones y reforzamos estrategias propias”.

Finalmente, el gobernador analizó: “Tenemos que seguir poniendo el mayor esfuerzo en seguir cuidando la salud de los santafesinos y santafesinas, pero la misma fuerza en trabajar en la recuperación”.