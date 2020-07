Nuevos casos de fiebre hemorrágica argentina generan gran preocupación

Ante la confirmación de nuevos casos de fiebre hemorrágica argentina (FHA) en la Provincia, el Ministerio de Salud de Córdoba recuerda la importancia de la vacunación contra esta enfermedad, indicada a todas las personas de entre 15 y 65 años que vivan o trabajen principalmente en áreas rurales de los departamentos General Roca, Juárez Celman, Marcos Juárez, Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, General San Martín, Tercero Arriba y Unión.

En lo que va del año se registraron diez casos confirmados de FHA en la provincia mediterránea, correspondientes a personas que tienen domicilio o visitaron zonas rurales de las localidades de Bell Ville (3), Ballesteros Norte (1), Morrison (2), Chilibroste (1) y Cintra (1), del departamento Unión, y de las localidades de Leones (1) y Saira (1), del departamento Marcos Juárez.

En tanto otras cuatro personas, también del departamento Unión, se encuentran en estudio.

De acuerdo a un informe de TodoAgro, cabe aclarar que la campaña de vacunación con Candid#1 en Córdoba comenzó en octubre de 1991 y el impacto en la población fue contundente: entre 1991 y 2019, los casos descendieron de 105 a 1, correspondiente a una persona que no estaba vacunada.

Y que en los últimos 5 años se confirmaron un total de 8 casos: ninguno en 2015, dos en 2016, cuatro en 2017, uno en 2018 y uno también en 2019.



LAS MEDIDAS DE

PREVENCION

La aplicación de la vacuna Candid#1 es la principal medida preventiva para esta enfermedad.

Esta inmunización forma parte del calendario nacional de vacunación, y está indicada para personas de entre 15 y 60 años, que viven o trabajan principalmente en áreas rurales de los departamentos: General Roca, Juárez Celman, Marcos Juárez, Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, General San Martín, Tercero Arriba y Unión, en la provincia de Córdoba, aledaña a territorio geográfico santafesino.



DETALLES SOBRE

LA VACUNA

La vacuna no debe aplicarse a mujeres embarazadas o que estén amamantando, ni a personas con inmunosupresión, con enfermedades agudas o crónicas descompensadas.

Tampoco se recomienda colocar la inmunización a quienes hayan recibido en el último mes otras vacunas o gamaglobulinas.

Asimismo, las personas que reciban la aplicación de Candid#1, durante el mes siguiente no podrán colocarse otra vacuna ni gamaglobulinas.



GARANTIZAR LA

VACUNACION

Teniendo en cuenta el aislamiento social preventivo obligatorio, quienes estén a cargo del área de salud de cada municipio o comuna deben garantizar el acceso a la vacunación para la población, con estrategias que incorporen las medidas preventivas para el COVID-19.

Asimismo, recomiendan mantener desmalezados los alrededores de la vivienda para evitar que los roedores se acerquen a ella.

También hervir las verduras que se recolecten, conservar los alimentos en recipientes cerrados y no introducir tallos, hojas o granos en la boca.



LAS CONSULTAS

Finalmente, se destaca que los interesados al respecto, pueden realizar consultas al Programa de Inmunizaciones: [email protected], Tel: 351-6310085.