Aniversario del nacimiento del maestro Atilio Stampone en su cumpleaños 94 Sociales 28 de junio de 2020 Redacción Por En el día de su nacimiento recordamos a Stampone, su importancia y aportes a la música Argentina, y especialmente al tango, su trabajo como director de la Orquesta Nacional de Música Argentina y su gran calidez como ser humano, desde la visión de sus colegas, compañeras y compañeros de la Orquesta.

Antonio Atilio Julio Stampone (Buenos Aires, 1 de julio de 1926), gran pianista, compositor, director. Músico argentino de tango, de formación clásica, (estudió con el profesor Pedro Rubione, también maestro de Salgán), fue al Colegio Nacional; su hermano mayor Giuseppe "Pepe El Tano" tocaba el bandoneón y a los 14 años comenzó a trabajar como músico en un cabaret con permiso de su padre al cual después le dedica un tango: “Viejo gringo”, como un homenaje a su cariño. En el año 1950, el gobierno del General Perón le otorga una beca para estudiar en el Conservatorio Santa Cecilia de Roma, con el maestro Carlos Zecchi.

Integró: la orquesta de Roberto Rufino, que dirigía Alberto Cámara; la orquesta de Roberto Dimas que actuaba en el Café Marzotto; la orquesta de Mariano Mores en dos comedias musicales luego pasa al conjunto de Juan Carlos Cobián. A los 26 años, formó su propia orquesta Stampone-Federico, con la cual graban: “Criolla linda”, de Vicente Gorrese, Bernardo Germino y Luis Rubistein y “Tierrita”, de Agustín Bardi y Jesús Fernández Blanco, con la voz de Antonio Rodríguez Lesende. Al tiempo, el bandoneonista Leopoldo Federico es contratado para dirigir la orquesta de Radio Belgrano y entonces Atilio puede cumplir con el sueño de la orquesta propia. Con ella graba cuatro discos: “El Marne”, de Eduardo Arolas; su tango “Afiches”, con letra de Homero Expósito con la voz de Héctor Petray; “Nueve puntos”, de Francisco Canaro y “Confesión”, de Enrique Santos Discépolo y Luis César Amadori, con el mismo cantante. Es convocado por Piazzolla, para integrar el famoso Octeto Buenos Aires por dos años. En 1958, la orquesta Atilio Stampone graba: (editado en Estados Unidos) “El once (A divertirse)”, de Osvaldo Fresedo, “La rayuela”, de Julio De Caro, “Cabulero”, de Leopoldo Federico y “Sensiblero”, de Julián Plaza. En 1964, inaugura su local nocturno Caño 14, ya mítico en la historia del tango, un lugar trascendente para los amantes del género. Entre sus obras se destaca el álbum Concepto, de 1972, considerado una de las obras integrales más importantes de la historia del tango (vanguardia) y la música del espectáculo, Concertango, bailado por Julio Bocca con coreografía de Ana María Stekelman. Compuso las bandas musicales de importantes películas, entre ellas La historia oficial, que en 1985, obtuvo el Premio Óscar a la mejor película extranjera. Es Presidente de SADAIC desde 2009.

En su obra de compositor se destacan: “Afiches”, “Con pan y cebolla”, “De Homero a Homero”, “Desencanto” (todos con letras de Homero Expósito), “Aguatero”, “Cadícamo”, letra de Enrique Bugatti, “Ciudadano”, “Concertango”, “El Nino”, “El Tapir”, “Fiesta de mi ciudad”, milonga, letra de Andrés Lizárraga, “Fiesta y milonga”, milonga, con letra de Eladia Blázquez, “Impar”, “Mi amigo Cholo”, letra de Albino Gómez, “Mocosa” letra de Andrés Lizárraga, “Para violín y piano”, “Romance de tango” y “Un guapo del 900”.

Fue director desde el 2000 al 2015 y luego fue designado director emérito de la Orquesta Nacional de Música Argentina "Juan de Dios Filiberto".



