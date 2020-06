ELOGIO AL VIBURNUM SUPLEMENTO RURAL 25 de junio de 2020 Redacción Por Me pareció totalmente adecuado realizarle este tributo al Viburnum tinus o también porque no al Suspensum que por estos días nos están regalando esa inflorescencia blanca que no deja de asombrarnos por su tamaño, color y dulzura, sobre todo durante estos meses que todo es tan gris y oscuro.

Este género comprende más de 150 especies que, en general, provienen del hemisferio Norte. Varias se utilizan como ornamentales. Generalmente son tolerantes a todo tipo de suelo y crecen bien en zonas bastante frías. Se trata de unos arbustos de hojas perennes que son muy valoradas por su resistencia a distintas condiciones adversas. Son atractivas por su follaje, sus flores y, en muchos casos, sus flores, y a veces por sus frutos.

En jardinería se consideran dentro de los arbustos básicos dada su versatilidad. El más difundido en nuestra zona es el Viburnun Tinus y el Viburnum Suspensum… acá les dejo algunas características de cada uno de ellos.



VIBURNUM TINUS, LAURENTINO

Es uno de los arbustos que más usamos en nuestros cercos. Sus dimensiones son de aproximadamente 2m de alto por 3m de ancho. No pierde las hojas en invierno, lo que es muy importante para lograr un cerco con follaje todo el año y además tiene una forma bien compacta, inclusive soporta muy bien la poda. Su follaje, de un verde muy oscuro, se ilumina durante el invierno y hasta principios de la primavera, cuando se llena de inflorescencias blancas. El resto del año puede pasar casi inadvertido, pero es un arbusto muy valioso para estructurar los jardines, crear contrastes de color, ocultar las zonas del jardín o formar cercos.

Sus frutos, que aparecen a veces, tienen un brillante color negro azulado, lo que los hace muy llamativos.

Son muy versátiles, pueden crecer al sol, a media sombra e incluso en lugares bastantes sombreados y toleran cierto grado de sequía sin modificar su aspecto.

La sombra y la falta de agua son condiciones letales para la mayoría de las plantas y un problema en los pequeños jardines urbanos, especialmente cerca de las paredes. Esta rusticidad lo convierte en un arbusto muy utilizado. También crece bien en las terrazas o balcones, que ya en Rafaela es un tema recurrente desde hace unos añitos.



VIBRUNUM SUSPENSUM

Es un arbusto siempre verde de forma globosa que mide entre 1,5 y 3 de altura y diámetro. Posee hojas coriáceas, de hasta 10 cm de largo (muy bellas). Tiene flores tubulares, reunidas en inflorescencia que aparecen en invierno y primavera. Su fuerte fragancia no dejar de pasar inadvertida. Los frutos son rojos. Es de crecimiento moderado. No tolera los encharcamientos y puede crecer al sol o media sombra.



Espero les haya interesado esta especie y si les gusto pueden ir hasta los viveros y buscarlas para plantarla en su jardín... un beso hasta la próxima siempre recordándoles:



EL CUERPO ES NUESTRO JARDIN Y LA VOLUNTAD SU JARDINERO.