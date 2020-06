Provincias: ¿podrán pagar el medio aguinaldo en junio?

Por Marcelo Capello *



(Especial para NA).- Tras dos años de recesión, los recursos fiscales han sentido fuerte el impacto de la baja actividad, agravado por la pandemia y el confinamiento social.

Por supuesto, ocurre en los 3 niveles de gobierno. Mientras en el primer trimestre del año los recursos tributarios propios de las provincias subían un 37% nominal, en términos reales cayeron un 9%.

En abril, la situación empeoró notablemente, ya con pleno confinamiento: los recursos propios subieron 7%, que se convierte en una caída del 27% si descontamos el efecto de la inflación. Los peores guarismos en abril fueron para la región Cuyo y Pampeana, con caídas reales del 27% y 28%, respectivamente.

La situación no resultó mejor con las transferencias nacionales automáticas a provincias, que cayeron, en términos reales, un 18%, 26% y 14% en enero-marzo, abril y mayo, respectivamente.

En junio la situación no parece mejorar, al menos en los primeros 10 días hábiles: los recursos tributarios de la Nación que se coparticipan a provincias mostraron una disminución interanual del 24% en lo que va de junio (valores reales), mientras el IVA cae 28% en el mismo lapso de 10 días.

Si se consideran los recursos tributarios propios más los transferidos por Nación, el conjunto de provincias tuvo una caída del 12% y 22% en el primer trimestre y en abril, respectivamente.

Pero los recursos ya venían con problemas desde 2018: en abril de 2020, los recursos totales con que cuentan las provincias resultan un 36% más bajos que en abril de 2018, en valores constantes.

Está claro que esta situación debe haber derivado en como mínimo dos consecuencias: 1) Que en 2020 las provincias están ajustando también el gasto, para poder pagar sus erogaciones y deudas con sus menguados recursos; 2) Que en junio muchas de ellas podrían tener problemas para juntar los recursos necesarios para pagar el medio aguinaldo.

Respecto del primer punto, no muchas provincias publicaron datos de gasto en 2020, pero puede observarse en las que lo hicieron, que el gasto corriente aumenta entre 50 y 80% de la inflación del período, es decir, que el gasto corriente también cae en términos reales.

Se observa, asimismo, que el gasto de capital directamente tiene caídas interanuales nominales, del 10% al 70%, en los primeros meses de 2020.

Suponiendo que en las provincias que no publicaron datos de gasto en 2020, está ocurriendo algo similar que en las provincias de la misma región que sí publicaron, pueden preverse dos escenarios fiscales para junio/2020 en provincias, mes en que el esfuerzo fiscal resulta mayor pues deben pagar el medio aguinaldo: .

- A) Pesimista: En junio muestran un comportamiento de sus erogaciones similar al observado en los primeros meses del año.

- B) Optimista: Agudizan el ajuste del gasto en junio, sumando 10 puntos porcentuales de caída extra a lo ocurrido en la variación interanual de los primeros meses de 2020.

Según los escenarios fiscales (optimista y pesimista), el déficit primario en el conjunto de provincias resultaría de entre 39 y 56 mil millones de pesos en junio 2020 (entre 31 y 41 mil millones en la región Pampeana, y entre 5,5 a 7,5 mil millones en Patagonia).

No obstante, aún quedan por distribuir ATN nacionales y préstamos de Nación a provincias del Fondo Fiduciario, por 90 mil millones de pesos. Pero también se deben pagar servicios de la deuda (la mayoría de las jurisdicciones sigue cumpliendo) por aproximadamente 52 mil millones de pesos en junio.

Si Nación usa toda la ayuda pendiente a provincias en junio, y a su vez todas las provincias pagan sus servicios de deuda, este mes el resultado financiero neto para el conjunto de provincias sería de entre 0 y -18 mil millones de pesos.

Esto es, en el escenario optimista, con el máximo de ayuda nacional podrían afrontar sus compromisos, pero en el escenario pesimista para el gasto, aun usando en junio toda la ayuda nacional pendiente, las provincias podrían tener problemas para cumplir todos sus compromisos, incluyendo el medio aguinaldo y los servicios de deuda.

En cambio, si la ayuda nacional en junio (ATN y FF) resulta la mitad del monto pendiente para todo el año ($45 mil millones), entonces el conjunto de provincias mostraría un faltante de recursos de entre 45 y 63 mil millones de pesos.

En esta situación, resulta claro que algunas provincias tendrían que elegir entre pagar el medio aguinaldo en término o los servicios de deuda.



(*) Presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea.