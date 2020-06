Gastronómicos, listos para volver a abrir al público Locales 07 de junio de 2020 Redacción Por La presidenta de la Cámara de Propietarios de Hoteles, Bares, Confiterías y Afines de Rafaela, Silvina Imperiale, sostuvo que "existe un nivel de ansiedad muy grande" luego de 80 días sin servicios a la comunidad a raíz de la pandemia.

Los bares y restaurantes se preparan en Rafaela, para volver a atender al público con estrictos protocolos de higiene, ante la habilitación por parte del gobierno nacional y el Decreto provincial que firmó el gobernador Omar Perotti. En este sentido, la disposición municipal se oficializó anoche, aunque el nivel de ansiedad en el sector gastronómico va en aumento.

Silvina Imperiale, presidenta de la Cámara de Propietarios de Hoteles, Bares, Confiterías y Afines de Rafaela (CAPHREBAR), precisó: “ya está el decreto firmado por el gobernador, y más allá de que allí se establecen las directrices, esperamos con ansias la reglamentación municipal. No obstante, en el sector hay bastante ansiedad y algarabía, más allá de que sabemos que abrir no significa que se llenen los negocios, es una posibilidad para que la gente venga nuevamente”. “Desde la Cámara, invitamos a todos los rafaelinos a que nos apoyen, porque la gastronomía vive de nosotros, de nuestros vecinos; por eso le pedimos que se acerquen, que consuman, que todos estamos comprometidos en esta lucha contra el Covid”, sostuvo.

A su vez Imperiale manifestó que “todos estamos abocados a llevar adelante las medidas sanitarias adecuadas para hacerle frente al tema de la pandemia. La gastronomía tiene sus propias medidas de prevención e higiene que nada tienen que ver con este momento particular, sino que se hacen desde toda la vida, como por ejemplo el sanitizar los cubiertos, las copas. Aquel que lava los platos en máquinas industriales ya tiene la desinfección correspondiente y el que lava a mano hace un enjuague en cloro. Reitero, siempre trabajamos para brindar la tranquilidad de que nuestra vajilla y nuestros productos tienen todas las condiciones de higiene exigidas”. La dirigente afirmó que nadie quiere enfermarse, ni enfermar a su familia, a sus empleados y clientes, ya que “todos somos vecinos y si se enferma uno podemos enfermarnos todos”.

En Rafaela el universo gastronómico es sumamente amplio y diverso, ya que convive el pequeño bar, cafetería, con otros más grandes; hay pizzerías, restaurantes, cervecerías artesanales, pubs. Esto genera situaciones diferentes y en muchos casos esas realidades, llevaron a que algunos locales o emprendimientos dedicados a este rubro, a partir de la cuarentena, decidieran no seguir funcionando.

La presidenta de CAPHREBAR, finalizó explicando que “hoy estamos hablando de aproximadamente 500 personas que se desempeñan en el sector gastronómico dentro del ámbito local, lo que por la cantidad de habitantes, es un número importante y a considerar al momento de tomar decisiones”.