De interés social la actividad de Familia Cooperativa Región 05 de junio de 2020 Redacción Por El proyecto de Declaración fue presentado por el bloque del PDP -María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio- tuvo el visto bueno del cuerpo en la sesión ordinaria desarrollada ayer por la mañana en el recinto de sesiones.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Sin lugar a dudas la actividad solidaria y aplicando postulados del movimiento cooperativista son un signo distintivo de la comunidad sunchalense, actividad que generalmente redobla sus esfuerzos en épocas de crisis, y así volvió a ocurrir en tiempo de pandemia cuando un grupo llamado Familia Cooperativa puso en marcha un engranaje para tender una mano a quienes a causa de esta situación no la están pasando bien.El accionar fue advertido por el bloque Demócrata Progresista que elaboró un proyecto de Declaración , considerado ayer durante la sesión ordinaria, logrando la aprobación unánime de los ediles.Fundamentó María Alejandra Bugnon de Porporatto.

Seguidamente damos a conocer lo elevado al cuerpo deliberativo.



PROYECTO DE DECLARACION

El Concejo Municipal de Sunchales declara de Interés Social las acciones realizadas por el grupo Solidaridad Organizada Sunchales (S.O. Sunchales) “Familia Cooperativa”.



FUNDAMENTOS

Solidaridad Organizada Sunchales (S.O. Sunchales) “Familia Cooperativa” es un movimiento independiente que nació dentro del contexto de la pandemia de coronavirus: debido al aislamiento preventivo, social y obligatorio que rige en todo el país desde el 19 de marzo de 2020, como una iniciativa de economía solidaria local que permita la innovación de recursos y acciones altruistas, con el objetivo de conectar a familias que necesiten ayuda, con otras familias que las puedan brindar, y así poner en marcha una cadena de favores autosustentable.

El impulso de este proyecto, que comenzó a principios de abril, ha sido una iniciativa de María Laura Genero que propuso -desde sus orígenes- fuera un proyecto colectivo y amigable, generando rondas de protagonistas voluntarios, ramificándose en diversas áreas de acuerdo a las necesidades socioculturales, de alimentos, huertas, asistencia y contención para adultos mayores, emprendimientos, roperitos solidarios, etc.

Esa cooperativa se organiza en el entorno digital, con grupos de comunicación en redes sociales como Facebook y WhatsApp, diferenciados por áreas, más un número telefónico directo de pedidos y donaciones.

En tiempos de angustia, noticias tristes e individualismos, y egoísmo, nos parece muy importante reconocer este tipo de iniciativas de los vecinos de Sunchales, que nos permiten mostrar el lado solidario de nuestra gente, reflejando los principios cooperativos que marcaron nuestros rumbos.