¡Gracias! Bomberos Voluntarios

HUMBERTO PRIMO (Por Jorge Luis Mezzabarba). - Ayer se conmemoró el “Día del Bombero Voluntario” y Humberto I le regaló a todos los Bomberos humbertinos un enorme gracias. Adornando los frentes de las casas con globos, cintas y moños de distintos colores, especialmente de colores rojo, naranja y amarillo y un gran aplauso en reconocimiento por tanto trabajo durante muchos años.

Anselmo Ceirano es el presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de Humberto I y le decía a LA OPINION: “un bombero voluntario es sinónimo de valor, sacrificio y abnegación. Son tres palabras simples que distinguen a cada uno que integra la fuerza. Es el himno que distingue a todos los que estamos en el movimiento bomberil”. “Una silla vacía en el almuerzo o en la cena, en las fiestas o cualquier reunión por más importante que sea, si suena la sirena ese hombre o mujer dejará todo. No importa la hora ni las condiciones, cuando la sirena suena los más importante será acudir al lugar para apagar un incendio, asistir un accidente o cualquier necesidad de la comunidad”. “En esta fecha, particularmente nunca dejo de agradecer a los bomberos que nos asistieron en un grave accidente hace años, a mí y mi familia”. “Hoy además de estar al frente de la Asociación Bomberos Voluntarios de Humberto I les agradezco a todos ellos que salvaron la vida de mi familia y de tantos. Es todo un desafío entre todos. Todos los días todos somos bomberos voluntarios”.

Se suman a la charla, el Jefe del Cuerpo Activo Edgardo Ocampo y agrega muy satisfecho: “éste será el primer año que tres aspirantes a bomberos son mujeres y de no surgir algún imponderante, a fin de año de mano de los instructores, obtendrán el título / certificado, ellas son Natalia Oyola, Carla Manuel y Natalia Ruarte”. Y agrega que junto al sub Jefe interino Fernán Peirano y un gran grupo de voluntarios este año empezaron a trabajar desde el comienzo de 2020. Recorrieron las calles en la celebración de Reyes distribuyendo en todos los barrios juguetes a los niños. Colaboraron con sirena y recorridos, en las festividades del 25 de Mayo y en el día de los Jardines de Infantes. Además desde marzo a la fecha, están todos los días colaborando con la Comuna en el ingreso a la localidad tomando datos, la fiebre y permisos del protocolo debido a la pandemia del COVID-19”.

Anselmo Ceirano quiere agradecer de modo especial a la Comuna local, a los subsidios que reciben del Gobierno, a las comunidades de todos los pueblos que asisten (son más de 100 mil hectáreas de cobertura): Ataliva, Galisteo, Soutomayor, Virginia, Moisés Ville,Colonia Raquel y colonias rurales aledañas. A todos los que han pasado por la comisión y por el cuerpo activo, a toda la comunidad de Humberto 1° y los saludos recibidos”.

Este año no hubo festejo para el día del Bombero Voluntario, no hubo cena ni celebraciones especiales, pero sí hubo agradecimiento de toda una comunidad por el trabajo sin pausa que diariamente realizan nuestros queridos y reconocidos “Bomberos Voluntarios de Humberto I”. De todo corazón: aplauso fuerte para todos!!