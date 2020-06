3 Años y medio de prisión por robo a mano armada Policiales 03 de junio de 2020 Redacción Por El condenado se trata de Jesús David Mercado de 29 años, quien tiene antecedentes penales anteriores. El ilícito fue cometido en conjunto en noviembre del año pasado.

Un hombre de 29 años identificado como Jesús David Mercado fue condenado a tres años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo como coautor de un robo calificado cometido el año pasado en la ciudad de Frontera (departamento Castellanos).

Así lo dispuso el juez Osvaldo Carlos en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos y que se realizó mediante el dispositivo Zoom.

Mercado -que tiene antecedentes penales condenatorios- fue condenado como coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada.

“El monto de la pena de tres años y seis meses de prisión surgió de la unificación de esta condena con otra anterior”, aclaró el fiscal Nicolás Stegmayer, quien estuvo a cargo de la investigación de los hechos.



CON ARMAS

DE FUEGO

El funcionario del MPA informó que el hecho ilícito ocurrió el viernes 22 de noviembre del año pasado alrededor de las 2:30 en la vereda de una vivienda de la ciudad de Frontera.

“Mercado y otro masculino aún no identificado le sustrajeron a otro hombre una motocicleta que era propiedad de su madre”, precisó el fiscal. “Lo hicieron mediante intimidación, apuntándole a la víctima con armas de fuego. Más precisamente, Mercado utilizó una escopeta recortada, mientras que el otro sujeto aún no identificado usó un revólver”, indicó.