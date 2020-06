Desde el 8 de junio se volverá a cobrar el IFE Nacionales 02 de junio de 2020 Redacción Por LO ANUNCIO LA TITULAR DE LA ANSES

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El Gobierno confirmó ayer que, desde el próximo 8 de junio, los nueve millones de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) volverán a cobrar los 10.000 pesos para enfrentar los efectos de la cuarentena.

Así lo anunció la titular la ANSeS, Fernanda Raverta, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, junto al secretario de Política Económica, Haroldo Montagu, y la directora nacional de Economía y Género, Mercedes D'Alessandro, ambos de la cartera que conduce Martín Guzmán.

"Lo que estamos anunciando es la decisión política de un Gobierno de volver a efectuar esta ayuda económica a las familias argentinas. Estos $10.000 que cobraron en primera instancia se van a volver a cobrar a partir del 8 de junio en el cronograma de pago de la Asignación Universal por Hijo", enfatizó Raverta.

En ese marco, la titular de la ANSeS precisó que "las casi nueve millones de personas que cobraron en la primera tanda son las que van a cobrar ahora y no necesitan inscribirse de nuevo".

"Las personas beneficiarias no tienen que inscribirse en ningún lado, el que cobró va a volver a cobrar: la idea es reforzar en función de que se va extendiendo esta pandemia", detalló.

Raverta afirmó que en la primera tanda del IFE fue "confuso ir a cobrar", por lo que "la idea es simplificar el cronograma", y amplió: "Nuestra misión es que sea un cronograma prolijo, pero que sobre todas las cosas no se agolpe gente en la calle. Nuestra misión es hacerlo paulatino y ordenado".

Por su parte, Haroldo Montagu resaltó que "con la implementación de la primera ronda del IFE evitamos que entre 2,7 y 4,5 millones de argentinos y argentinas caigan en la pobreza".

"El IFE es esencial para evitar un impacto aún mayor de la pandemia en la economía de los hogares y de todo el país, por la posibilidad de sostener los niveles de consumo", manifestó.

En tanto, D'Alessandro destacó la "paridad de género lograda" en la distribución del IFE, producto de haber aplicado la "condición de que en el caso de que dos personas pertenecientes al mismo hogar lo pidan, el beneficio se le diera a la mujer", y de que las empleadas de casas particulares pudieran acceder al beneficio pese a tener trabajo registrado.

"Los pagos comenzarán el 8 de junio, en conjunto con el depósito de las Asignaciones Universales por Hijo y Embarazo hasta el día 22 de junio", se indicó en un comunicado de la Presidencia.

Por último, precisó que "a partir del 23 de junio y hasta el 6 de julio se le depositará al resto de quienes eligieron cobrar el beneficio por CBU y se les depositará también en cuenta a aquellos beneficiarios que cuentan con CBU, pero habían optado por otro sistema de cobro al momento de elegir modalidad de pago".