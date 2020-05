Exitoso torneo virtual de Karate-do

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Desde el Club Deportivo Libertad se informó que el pasado sábado 23 se realizó un Torneo de Karate Virtual organizado por la sub comisión de la mencionada disciplina liberteña y por la Escuela de Karate Shorin Ryu Kyudokan Fattore Dojo Argentina. El mismo se realizó en el marco de los 110 años del Club-fecha que se conmemoró el lunes 25-, bajo la modalidad de competencia de Kata, participando deportistas de 8 provincias de nuestro país.

El Karate Do presenta esta característica de competencia, que es la demostración por parte de un deportista de un Kata elegido y la posterior puntuación o evaluación de los jueces. En esta oportunidad, todos los actores (karatecas y jueces) estuvieron en sus hogares.

Se considera al kata o katá como una de las actividades principales en la disciplina del Karate Do ya que con el entrenamiento del mismo se desarrollan aptitudes y capacidades físicas como así también se interpreta y se vivencia por parte del ejecutante la verdadera esencia del Arte Marcial.

De esta manera y en forma parcial, ya que la modalidad Kumite o combate es imposible de realizar por motivos obvios debido a la actual situación de cuarentena que estamos viviendo, el Karate encuentra la forma de que sus deportistas puedan mantenerse activos en la práctica de la disciplina.

La Asociación de Karate Do Kyudokan Fattore Dojo Argentina presidida por Sensei Marcelo Sobrero felicita al Club Deportivo Libertad de Sunchales Santa Fe por sus 110 años de vida y agradece a profesores y alumnos especialmente al Prof. Maximiliano Monay responsable del evento, por el esfuerzo realizado para la concreción del mismo.