Sunchalense violento fue imputado por 9 hechos Policiales 29 de mayo de 2020 Redacción Por HOY PODRIA RECIBIR PRISION PREVENTIVA SIN PLAZOS

En la edición de la víspera, LA OPINION titulaba desde estas páginas: “Sunchales: un detenido a audiencia imputativa - Allanamientos en B° 9 de Julio: dos detenidos”, relacionado a los violentos hechos de un grupo de inadaptados que destruyeron patrulleros e hirieron a fuerzas policiales atacándolas con palos y piedras entre otros elementos.

En la ocasión se mencionó asimismo que, “Darío C. será llevado a audiencia imputativa por varias causas que pesan en su contra. En tanto Franco A. deberá esperar la evolución de las diferentes líneas investigativas”.

Y así sucedió ayer ya que formalmente imputaron a uno de los violentos de los sucesos ocurridos en Sunchales.

Según consignó el portal sunchalense Meridiano Digital, la fiscal de la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela, Dra. Fabiana Bertero, pidió ayer la prisión preventiva sin plazos para el sunchalense José Darío C., uno de los líderes de los destrozos producidos por la banda de inadaptados.

Esto sucedió durante la audiencia imputativa celebrada de forma virtual durante el mediodía de ayer, donde participaron a través de la aplicación para videoconferencias Zoom, la jueza de la investigación penal preparatoria Dra. Cristina Fortunato, la mencionada fiscal Fabiana Bertero por el Ministerio Público de la Acusación, la defensora técnica y pública de la Defensoría Regional, Dra. Amalia Cassina y el imputado en cuestión José Darío C. (aunque se conoce el apellido se omite hasta tanto haya una sentencia firme).



MEMORIA

Cabe recordar que José Darío C. es el mismo sujeto que en un recordado hecho policial en la Comisaría 3ª de Sunchales, se arrojó por un ventanal de vidrio alegando que varios policías lo habían torturado durante interrogatorios; hecho por el cual numerosos policías fueron desplazados de sus cargos y la Comisaría 3ª intervenida y cerrada por varios días mientras se investigaban “a prima facie” lo ocurrido con José Darío C.

En otras palabras, este individuo que ahora ataca a policías y patrulleros con una violencia inusitada es un viejo conocido de la Policía sunchalense.



NUEVE HECHOS

Al imputado José Darío C. se lo acusó de haber participado de 9 hechos delictivos, entre los que se destacan: atentado a la autoridad calificado, daños calificados, tentativa de robo calificado y demás hechos de diferente tenor.

Como se dijo, la fiscal que imputó al sunchalense fue la Dra. Fabiana Bertero, quien al finalizar la audiencia imputativa solicitó la prisión preventiva sin plazos del encartado, medida que se analizará durante la jornada de hoy en el transcurso de la correspondiente audiencia de medidas cautelares que fue programada a partir de las 10.30 de hoy.