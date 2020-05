Desobediencia y egoísmo… dos males que corregir… Sociales 28 de mayo de 2020 Por Alicia Riberi Leer mas ...

Hay momentos en que se visualizan mejor, las miserias humanas, como en este momento, en que mucha gente, revalorizó lo que tiene, cambió la óptica de su vida y otros muchos que dejaron al descubierto su egoísmo y su incapacidad para respetar las normas.

Cuando escuchamos que llegó a nuestro país una pandemia, que ha dejado tantos fallecidos y familias desarmadas y sin despedir como corresponde a sus muertos, actuamos como si no entendiéramos o no sintiéramos ese dolor del mundo. Si desde el gobierno nos dicen que nos quedemos en casa, que nos cuidemos y cuidemos a los demás, que salgamos pocas veces a proveernos, que no paseemos el perro, que no salgamos a correr ni a caminar e igual lo hacemos, evidentemente tentamos a la desgracia. Todos deseamos ver a nuestros hijos, nietos, sobrinos, hermanos, pero si por un segundo pensamos en lo importante que es no ir a darles un abrazo, para cuidarlos y para poder volver a verlos, seguramente cumpliremos mejor la norma.

Es importante destacar que la Argentina es un país con una población que no es muy afecta a respetar normas, existe en este país, esa viveza criolla, que ya no tiene cabida, porque estamos hablando de conservar la vida. Es muy importante cuidar a nuestros ancianos, ya que no son descartables y de ellos aprendimos en gran parte los mejores valores, que hoy dejamos de lado pensándonos autosuficientes. Dios no quiere que la humanidad muera, prometió después del diluvio, que no volvería a terminar con el mundo, pero lo que no advertimos es que con el mundo está terminando el hombre, con sus experimentos y su necesidad de poder desmedido. Hace mucho tiempo que se dejó de mirar a nuestro alrededor para mejorar, se miró para fabricar pobres que se acostumbraron a no trabajar por conveniencias políticas, esta debería ser la oportunidad para volver a empezar y lentamente pero con perseverancia cambiar lo que no está bien…ahora…somos capaces?, eso no depende de ningún político, depende de nosotros mismos, que hayamos descubierto lo verdaderamente importante de la vida y eso, no es acumular dinero, lujos, ser el más poderoso del mundo, significa haber descubierto que quién está a mi lado es mi prójimo y tengo que darle la oportunidad de un trabajo digno y no migajas que nos convierten en esclavos del poder.

Con esto no digo que se deje de lado la seguridad y que a todos, los que viven con bombos en la calle o los delincuentes les perdonemos sus cuentas, sino que el que infringió la ley, cumpla su deuda con la justicia, o con la sociedad, pero que en la educación apuntemos más a los vulnerables y a sus familias para tratar de empezar a cambiar la historia. Ningún país que tenga tantos planes puede salir adelante, porque el grupo humano que trabaja para mantener a tantas personas es muy escaso y pasa lo que está pasando se cansan los hombros de quiénes tienen el peso de semejante responsabilidad y además todos debemos trabajar.

Si al finalizar esta cuarentena aprendemos que la obediencia y la generosidad son dos grandes valores sociales y que la desobediencia y el egoísmo nos detienen, nos congelan como sociedad, habrá valido la pena. Recordemos a Gandhi: si tuviéramos una visión plena de la verdad, ya no buscaríamos a Dios, sino que seríamos uno con Él, porque la verdad es Dios.