Sunchales: un detenido a audiencia imputativa Policiales 28 de mayo de 2020 Redacción Por ALLANAMIENTOS EN B° 9 DE JULIO: DOS DETENIDOS

A primera hora de la jornada de ayer dos allanamientos en simultáneo se estaban desarrollando en el caótico barrio 9 de Julio de Sunchales.

Uno de los procedimientos fue sobre calle Joaquín V. González y el otro habría sido en un domicilio de calle Catamarca, consignó el portal sunchalense Meridiano Digital.

En los mismos trabajaron de manera conjunta la Agencia de Investigación Criminal (AIC - ex PDI) junto con el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de Esperanza y San Cristóbal, quienes tuvieron a su cargo los allanamientos.

Durante los mismos y a pedido de la fiscal interviniente Dra. Fabiana Bertero, fueron detenidos Franco A. y Darío C., ambos mayores de edad y sospechosos de haber participado de manera activa en los incidentes del día martes, cuando fuerzas policiales fueron atacadas con palos y piedras entre otros elementos.

De acuerdo a lo informado por el portal sunchalense, Darío C. será llevado a audiencia imputativa por varias causas que pesan en su contra. En tanto Franco A. deberá esperar la evolución de las diferentes líneas investigativas.