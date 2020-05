En Rafaela, los médicos rechazaron imputaciones a colegas de Córdoba Locales 26 de mayo de 2020 Redacción Por Más de 50 profesionales se concentraron en el edificio de la Municipalidad local. Vestían uniforme de trabajo y el barbijo social. Se movilizaron a Tribunales donde entonaron el himno nacional. Rechazaron la imputación de la justicia cordobesa contra dos médicos por una eventual propagación de coronavirus en un geriátrico de Saldán.

Ver galería 1 / 2 - FOTO M. LIOTTA EN EL MUNICIPIO. Los médicos rafaelinos durante la marcha en la sede del gobierno local. EN TRIBUNALES. La caravana hizo escala en el edificio judicial.

Un grupo de más de 50 médicos rafaelinos marcharon ayer en solidaridad con dos profesionales de Córdoba que fueron imputados por la justicia de esa provincia por supuesta propagación de Covid-19 que terminó en el contagio de más de 50 internos de un geriátrico de la localidad de Saldán y la muerte de 11 de ellos. Preocupados ante esta situación, los profesionales del departamento Castellanos convocaron a una movilización que se inició minutos después de las 17 en el edificio municipal de Rafaela.

"No somos héroes ni somos asesinos" fue el lema de esta protesta impulsada desde el espacio "Médicos Unidos del Departamento Castellanos", a la que ayer se sumó un pronunciamiento de la Asociación Médica departamental. "Pasamos desde el aplauso diario de los argentinos como reconocimiento a nuestro rol en la lucha contra la pandemia del coronavirus a ser perseguidos por la justicia, de un extremo a otro sin escalas", subrayó uno de los médicos que participó de esta marcha. "Queremos solidarizarnos con nuestros colegas de Córdoba y también de San Juan que son víctimas de una persecución judicial", agregó.

Los manifestantes, algunos de los cuales estaban envueltos en banderas argentinas, se concentraron frente al Municipio y desde ese lugar se movilizaron en caravana a bordo de sus autos hasta la sede de los Tribunales en la esquina de Alvear y Sarmiento, donde entonaron las estrofas del himno nacional. Luego retomaron por las calles, desfilaron al ritmo de las bocinas en modo protesta por bulevar Santa Fe y regresaron a la Municipalidad, donde se ubicaron en las escalinatas de acceso, debajo de la gran bandera argentina que colgaba en la pared sur con la leyenda "Hagamos historia".

En Córdoba, en tanto, se desarrolló una multitudinaria protesta de médicos y ciudadanos a través de una caravana en automóviles con el sonar de las bocinas que desbordó las principales avenidas de la ciudad. La manifestación no solo fue en rechazo a la causa iniciada por la Fiscalía contra dos profesionales sino también en reclamo por condiciones laborales y sueldos bajos.

Por su parte, la Asociación Médica del Departamento Castellanos (AMDC), adhirió al repudio manifestado por el Consejo Federal de Entidades Médicas Colegiadas (CONFEMECO) y expresa su "más enérgico rechazo al intento de criminalización de la atención médica, en el marco de la pandemia por COVID-19, frente a la demanda penal iniciada a dos médicos que desarrollan su actividad en un geriátrico de la ciudad de Saldan, provincia de Córdoba".

"A los médicos no nos anima la impunidad ni nos oponemos a la investigación de la Justicia, pero en estas circunstancias inéditas de nuestro país, cuando los profesionales de la salud nos vemos comprometidos e involucrados en la lucha contra la enfermedad, producida por un agente patógeno que desconcierta a los científicos de todo el mundo, para el cual no existe vacuna ni tratamiento efectivo comprobado, con un patrón de diseminación impredecible, se hace indispensable la adopción de medidas racionales que faciliten el ya peligroso trabajo de las médicas y médicos y que no intensifiquen los temores de contraer la enfermedad o morir producto de su desempeño en el primer lugar de atención, sumándole el acoso legal", sostiene el documento divulgado por la entidad gremial.

Asimismo, considera que "este tipo de medidas desatinadas solo provocarán mayor desconfianza en nuestra sociedad, a la par que intensificarán hechos de discriminación hacia los médicos, graves hechos que los legisladores intentan paliar mediante leyes que penalicen ese accionar".

Finalmente, la entidad pide a la sociedad "el respaldo a los miles de profesionales de la salud que se juegan a diario la vida por el bienestar de sus familias" a la vez que solicita a la Justicia "la comprensión del estado de situación excepcional, en que se desarrolla la actividad médica, pidiendo la debida racionalidad y teniendo en cuenta además la variabilidad dinámica y permanente de los protocolos de bioseguridad".