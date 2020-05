Se cumplieron 46 años de la muerte de Jauretche Locales 26 de mayo de 2020 Redacción Por Un educador y militante apasionado.

A 46 años de su fallecimiento, la figura de Don Arturo Jauretche ha dejado un amplio legado, en especial en el ámbito de la educación. Definiendo él su tarea como una docencia cívica más que política. En el “Manual de Zonceras Argentinas” (1968) donde las investigaciones sobre la sociedad son desde una perspectiva sociológica, y allí Jauretche nos invita a descubrir las zonceras que cada uno llevamos dentro de uno mismo. “Las zonceras son de todos, pero cuidado, porque no todos son zonzos, sino vivos algunos”, decía este dirigente que murió un 25 de mayo de 1974 cuando contaba con 73 años.

“Los maestros de la pedagogía colonialista son los administradores de zonceras, y cuando estas se hacen evidentes no se dan por enterados porque se viene abajo la sabiduría del contenido enunciado”, señaló alguna vez según un documento elaborado por el Ateneo Popular Arturo Jauretche de Rafaela.

“Las zonceras no se enseñan como una asignatura, están dispersas en todos/as y hay que ir entresacándolas hasta el origen”; “Civilización y Barbarie”, los iniciadores Sarmiento, Rivadavia y, el peor, Mitre, el más grande deformador e inventor de próceres, dicen desde la entidad local en un documento a propósito del 46 aniversario del fallecimiento de este pensador argentino. "A Jauretche le interesa especialmente la equivocación que se produce a nivel intermedio entre la clase media y la clase alta, en el perfil de una burguesía en ascenso, y sectores desclasados de la alta sociedad. Hoy

serían los ejecutivos y los profesionales de los countries, los argentinos que viajan a Miami y los caceroleros, los que quieren ser como los Mitre, Saguier y Magnetto. Andan a los gritos por el ascenso de los de abajo", agregan desde el Ateneo.

“La enseñanza superior quedó relegada a minorías, en tanto el país necesita una Universidad profundamente politizada a la cual puedan llegar los hijos de los trabajadores que lo hacen de manera ocasional” decía Jauretche. "Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernandez de Kirchner se fundaron varias universidades en localidades populares, las cuales fueron colmadas por jóvenes que representaban a la primera generación familiar en llegar a la enseñanza superior y una muy buena proporción había terminado la secundaria", agregan los dirigentes del Ateneo local.

"En la Militancia de finales de los 90, y en la primera década del Siglo XXI, el nombre de Jauretche daría forma a agrupaciones estudiantiles, centros de estudios y casi obligatorio para los colectivos militantes. En el amplio campo cultural, el grupo de rock “Los Piojos” le dedica “San Jauretche” en el disco “Verde Paisaje de Infierno”, año 2000", añade.

Además, destaca que "en el año 2003, bajo el gobierno de Néstor Kirchner se reedita su obra completa en un total de 14 tomos, y en Noviembre de ese mismo año se sancionó la Ley 25844 donde se declaró 'Día del Pensamiento Nacional' al 13 de Noviembre en homenaje al nacimiento de Arturo Jauretche".

"En Rafaela formamos el 'Ateneo Popular Arturo Jauretche' el 11 de Junio de 2013. La primera propuesta fue designar a un espacio verde con el nombre de Arturo Jauretche, presentando nuestro proyecto al Concejo Municipal. En la Sesión del 14 de Diciembre del 2017 fue aprobado por unanimidad mediante Ordenanza Nº 4921, en la cual se le impone el nombre de Arturo Jauretche al espacio público ubicado, en calle Hnos Marelli, entre Rivadavia y Bv. Roca", recuerdan.

Por último, remarca que "el año pasado al cumplirse los 45 años de su fallecimiento, inauguramos el cartel indicador con el nombre 'Arturo Jauretche'" y que en la actualidad el Ateneo finalizó "el proyecto de ornamentación de la plaza que aún debe ser aprobado por la Municipalidad".