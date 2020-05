Directores de escuelas secundarias en alerta. Carta de Lectores

Sr. Director:





Carta abierta a la Señora Ministra de Educación de la Provincia de Santa Fe:



“La heterogeneidad en el aula es buena. La diversidad, lejos de ser una dificultad o una barrera, es una ventaja y una riqueza que debe aprovecharse. Ya sea cultural, de género, de religión o raza… Incluso es interesante mezclar a niños con diferentes edades en la misma clase, para sacar así el máximo partido a sus diferencias y características propias.” (Francesco Tonucci)





Los Equipos Directivos de Escuelas Públicas y Privadas tomamos como inicio la referencia a esta afirmación que hace este pedagogo italiano que hoy en nuestro país es consultado y citado por el Ministro de Educación de la Nación, para apropiarnos de sus decires y afirmar que hace ya varios años que las Escuelas Secundarias de la Provincia de Santa Fe hemos entendido de qué se trata la INCLUSIÓN EDUCATIVA. Y en ello venimos trabajando con compromiso, responsabilidad y respeto. Por ende, cuando usted, Señora Ministra, ha dado a conocer la Resolución 0223/20 en su inciso segundo con todos los ítems pertinentes:



“2. Examinaciones de alumnos que adeudan hasta cuatro (4) espacios curriculares pasada la evaluación de marzo de 2020: Aquellos alumnos que pasada la evaluación de marzo, adeuden hasta cuatro (4) espacios curriculares, tendrán la oportunidad de una instancia de recuperación y avance siguiendo (…)”



Consideramos que está desconociendo todo el trabajo pedagógico que estamos realizando en el Programa Secundario Completo en el marco del Plan de Mejora Institucional (PMI) con las diferentes implementaciones “artesanales” de las trayectorias escolares de Primero a Quinto / Sexto año y también, para quienes ya han finalizado la secundaria y adeudan espacios curriculares.

¿A qué nos estamos refiriendo? A las tantas estrategias y acuerdos en los que hemos estado trabajando intensamente las escuelas secundarias: adaptaciones de acceso y/o contenido; articulación con escuelas especiales y equipos de apoyo externos (psicólogos/as, psicopedagogos/as, neurólogos/as, entre otros/as); preparación -con diversos trabajos individuales- de los espacios que les quedaron previos a los alumnos/as, así como las trayectorias para completar curso -no importa la promoción que sea-; abordaje de problemáticas con equipos socioeducativos de la Región III; trabajo interdisciplinario con los docentes orientadores/tutores académicos y facilitadores de la convivencia; absorción automática de los repitentes por primera vez a primer año; el cursado de algunas materias desdoblando el año para quienes, por diferentes motivos, no pueden hacerlo en tiempo y forma; la firma de actas acuerdo -de

la mayor diversidad pensada- para resolver situaciones familiares de índole económica, social; articulación de escuelas primarias y secundarias para el ingreso a primer año; trabajo coordinado con los equipos de Inclusión y Territoriales de Municipio… y así podríamos seguir la nómina de las actividades y acuerdos que cada escuela (sobre la base de su realidad social y educativa) establece, siempre en notificación con los Supervisores/as y la Dirección Regional.

Por otro lado, se habilita una nueva instancia de evaluación cuando ya ha finalizado el ciclo lectivo 2019, dichos alumnos/as fueron inscriptos como repitentes en el año 2020 e iniciaron el ciclo lectivo con sus nuevos compañeros, y teniendo en cuenta que la situación de aislamiento social obligatorio por la pandemia comenzó el 20 de marzo nos preguntamos: ¿Dónde queda el esfuerzo de la institución educativa que dialogó permanentemente con el alumno/a que repitió de año para que pueda asumir su situación como un nuevo desafío? ¿Qué mensaje real deseamos transmitir a los estudiantes? ¿Qué valor se le da a los acuerdos institucionales de evaluación? ¿Por qué contradecir lo que indica el Decreto 181/09 que especifica que el alumno/a con más de dos espacios curriculares repite el curso?



Cuando usted introduce la Resolución diciendo:

“Que como respuesta a la información reportada por la Línea de Acción `Todas las chicas y los chicos en la escuela aprendiendo´, se integra en este actual escenario la acción de política educativa provincial ´Seguimos aprendiendo en casa´, siendo su eje en la justicia educativa de la heterogeneidad, igualándose oportunidades y efectivizándose acompañamientos de las trayectorias, para habilitar diversos caminos en educación que sean posibles, alcancen objetivos deseados para todos/as, viabilicen los accesos a expectativas de logro, permanencia y calidad de aprendizajes, y así alcanzar egresos con recorridos cuidados; (…)”



Nosotros/as recordamos y afirmamos que además de todo el trabajo artesanal pedagógico antes mencionado, llegamos a las instancias de diciembre (ya comenzando las acciones de recuperación en el último trimestre, más las dos semanas de recuperación, apoyo y consulta) y de la misma forma en febrero (anticipándonos a las fechas puntuales de examen). Es decir todos/as los alumnos/as han tenido las múltiples posibilidades en el año y en las puntuales de exámenes.

Estas acciones y medidas cumplimentadas en tiempo y forma, ya que los últimos exámenes fueron tomados entre el 5 y 6 de marzo (las escuelas con más cantidad de alumnos). Y se dio comienzo al ciclo lectivo en la forma correspondiente.

Pensar otro momento del examen: en junio, casi a mitad de año, cuando las escuelas ya tendremos el cupo completo y organizado de cada curso, y en función a esta instancia, la matrícula cambiará, generando un trabajo engorroso para poder poner al día a ese alumno/a en el ciclo inmediato superior.

Por lo tanto, los equipos Directivos de las Escuelas Secundarias Públicas y Privadas no compartimos la medida arbitraria que se ha tomado en esta Resolución, volviendo a foja cero el compromiso y labor llevados a cabo por las instituciones educativas.

¿Qué nos moviliza y nos preocupa ahora Señora Ministra?

Que la pandemia nos tomó de sorpresa sin terminar de cerrar los pases correspondientes de los alumnos/as que se mudaron a nuestra provincia y se inscribieron; quienes se cambiaron de escuela; quienes quedaron en una lista que estamos tratando de resolver y contactar a las familias. A esto se suma, que muchísimos alumnos/as hoy no tienen conectividad y estamos arbitrando los medios para poder hacerles llegar los trabajos; que hay familias enteras con cuatro o cinco hijos/as que tienen un solo celular; las que no pueden imprimir (ahora que se han habilitado algunos espacios comerciales) porque no tienen el dinero para hacerlo.

Y también, y más que significativo, que nuestros/as docentes están trabajando sin descanso; sin horarios, poniendo todos sus recursos personales: celulares, computadoras, luz, internet, escáneres… enviando, corrigiendo, contactando, haciendo devoluciones, preparando los exámenes virtuales para completar curso que se han establecido en mayo, y tantas otras actividades…

El momento por el que estamos atravesando, con todo lo que impacta este aislamiento social, preventivo y obligatorio, no sólo lo viven los estudiantes y las familias; los docentes, administrativos y directivos estamos pasando por la misma circunstancia.

Esta propuesta evaluativa lejos de garantizar el acceso a la educación agudiza la desigualdad, ¿cómo van a poder promocionar los alumnos que no tienen acompañamiento familiar en la pandemia, que tienen que cuidar a sus hermanos menores porque sus padres están trabajando y deben en muchos casos encargarse de las tareas del hogar y acompañar la actividades escolares de los más chicos? ¿Cómo van a realizar las situaciones problemáticas que usted propone si no tienen herramientas tecnológicas para hacer frente a la no presencialidad?

Para finalizar, queremos aclarar -aunque consideramos que ya lo está- que no estamos en contra de dar nuevas oportunidades a los alumnos, porque lo hacemos a diario, lo que planteamos es que esta posibilidad nuevamente pone en jaque a los estudiantes que tienen bajos recursos ya que no tienen la tecnología mínima para poder tener el acompañamiento docente que necesitan para aprender, lo que evidentemente no lograron durante el ciclo lectivo 2019. Y a todo el trabajo institucional ya realizado, como lo hemos mencionado

En las Escuelas Técnicas esta Resolución colisiona con el mandato de los diseños curriculares que establecen un porcentaje mínimo de prácticas en entornos formativos, prácticas indispensables para acreditar las competencias mínimas que tiene el perfil del egresado, que luego lo habilita para realizar múltiples actividades en el mundo laboral y que tienen responsabilidades civiles como por ejemplo, en obras civiles, procesos

industriales, procesos químicos, entre otras, que pueden implicar la seguridad de la población.

Todos/as queremos una Educación de CALIDAD. En eso trabajamos incansablemente, en eso ponemos nuestras energías y estrategias… Sabemos cómo estamos trabajando y deseamos que usted también pueda reconocerlo DEJANDO SIN EFECTO esta Resolución a la que hemos estado haciendo referencia..

La arbitrariedad de la medida, la cual ha sido considerada prescindiendo del consenso de Directivos y Docentes, no especifica cuáles son los fundamentos que la avalan. Por esta razón las autoridades de las escuelas se vieron expuestas de forma negativa al no poder encontrar una respuesta coherente a tal “excepción”, ante las familias que las representan. No se puede pedir reconocimiento de la autoridad cuando quienes nos dirigen no nos han tenido en cuenta para llevar a cabo estas decisiones. Ante una crisis social como ésta es imprescindible que nuestra voz sea escuchada.

Con todo nuestro respeto,





