Fechas de cobro pasivos nacionales y provinciales Suplemento Jubilados 06 de mayo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El pago de haberes provinciales se está produciendo en las siguientes fechas:

* Lunes 4 de mayo: pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta 36.000 pesos.

* Martes 12 de mayo: resto de Pasivos. A los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a 36.000 pesos.



PAGO DE HABERES

NACIONALES DE ANSES

* Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): hoy miércoles 6 de mayo, las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla exclusivamente los pagos correspondientes al mes de mayo para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con documentos terminados en 4, 5 y 6.

Cabe destacar que, si bien los jubilados y pensionados no tienen que solicitar turno previo para el cobro del beneficio de jubilación o pensión, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas asignadas; asimismo, los haberes permanecerán en las cuentas de los titulares.

En este sentido, desde el 1° de marzo, la ANSES dispuso la suspensión del trámite de Fe de Vida / Supervivencia por lo que no es necesario concurrir a los bancos para realizarlo.

En tanto, la ANSeS comenzará con el pago de jubilaciones y pensiones correspondientes al mes de mayo. El calendario dará comienzo el viernes 8 de mayo.

* Para haberes que NO SUPEREN la suma mensual de $17.859 es el siguiente: documentos terminados en 0, cobran a partir del 8 de mayo; en 1, a partir del 11 de mayo; en 2, del 12; en 3, del 13; en 4, del 14; en 5, del 15; en 6, del 18; en 7, del 19; en 8, del 20; y en 9, del 21 de mayo.

* Para haberes que SI SUPEREN la suma mensual de $17.859 es el siguiente: documentos terminados en 0 y 1, cobran a partir del 22 de mayo; en 2 y 3, del 26; en 4 y 5, del 27; en 6 y 7, del 28; y en 8 y 9, del 29 de mayo.



ANSES ES ESENCIAL

La directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, resolvió declarar actividad esencial a la ANSES, con el objetivo de reanudar los trámites principales que el organismo brinda a la ciudadanía.

Las unidades de atención integral (UDAI) seguirán cerradas para la atención al público hasta definir el protocolo sanitario de apertura.

De esta manera, las oficinas de la ANSES funcionarán a puertas cerradas para realizar los trámites, que ingresan por Atención Virtual, entre otros:

-Solicitar la rehabilitación del cobro de una jubilación o pensión.

-Reclamar un haber no cobrado de una jubilación o pensión.

El funcionamiento de esta nueva modalidad será una combinación de algunas oficinas procesando información a puertas cerradas y en el mediano plazo la apertura con un sistema de turnos como se está realizando en las entidades bancarias.

La ANSES coordinará con los gobernadores e intendentes teniendo en cuenta la situación sanitaria de cada provincia y localidad. A su vez, el organismo previsional junto con las entidades financieras está desarrollando mejoras en los sistemas electrónicos para el pago de las prestaciones, como así también acciones para incentivar el uso de la tarjeta de débito.