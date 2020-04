“Hay que mirar para adelante pero sabiendo que tenemos un final incierto”, dijo Oesquer SUPLEMENTO ESPECIAL 30 de abril de 2020 Redacción Por Sin la posibilidad de realizar el acto del 1° de Mayo del Día del Trabajador, donde la pandemia impacta de manera contundente en todos los sectores, Roberto Oesquer, como titular de la CGT Rafaela, puso en valor las herramientas que se están activando para poder contener las fuentes de trabajo.

Ver galería 1 / 2 - FOTO ARCHIVO// ROBERTO OESQUER// El dirigente cegetista valorizó las acciones para preservar las fuentes laborales.

En un mundo confinado debido a la pandemia de COVID-19, el 1 de mayo, no estarán las tradicionales marchas, actos multitudinarios, y la foto será totalmente inédita.

Este Día del Trabajador, no será uno más, por el contrario será distinto para la historia sindical, no solo de nuestro país sino a nivel global.

A su vez deberá dedicarse un párrafo aparte para valorar la tarea de los trabajadores en la primera línea de batalla contra este virus invisible y dañino, en donde son muchas las personas que se exponen a diario en medio de esta emergencia sanitaria.

El titular de la CGT Rafaela, Roberto Oesquer, analiza este escenario complejo señalando que “la verdad es que tenemos que festejar el Día del Trabajo de una manera diferente, inédita y que quizás nunca nos hubiéramos imaginado. Realmente estamos en un contexto mundial azotado por esta pandemia del coronavirus y que Argentina, Santa Fe y Rafaela no es ajena, y la verdad es que nos tomó totalmente de sorpresa”.

Oesquer dijo que cuando “en el país asomaba una luz de empezar a recuperarnos, a trabajar de una manera más ordenada y en donde todos preveíamos que íbamos a tener un año en el que nos empezaríamos a levantar, luego de venir de un proceso de cuatro años muy malos, donde habíamos tenido una caída muy fuerte de la economía, inflación y pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, llegó esta emergencia sanitaria”.

“Todo eso que arrastrábamos, también mostró sus secuelas y en esta cuarentena que todavía no sabemos hasta cuando va a durar, con todas las dificultades que trae para todos (industria, comercios, trabajadores independientes, monotributistas), realmente es todo muy preocupante”, manifestó el sindicalista.

Al referirse a las restricciones impuestas por el gobierno municipal, enmarcadas en la clasificación epidemiológica a nivel nacional, indicó que “dentro del ámbito de la ciudad hubo muchos casos de coronavirus y eso es muy peligroso. Hay que destacar todas las tareas de los trabajadores de servicios esenciales, sobre todo a las alimenticias que estuvieron trabajando desde un primer momento y nos permiten tener los alimentos necesarios en estos difíciles momentos. También todo lo que se viene haciendo desde el Ministerio de Trabajo y Ministerio de la Producción de la provincia conjuntamente con el municipio y la CGT en cuanto a los protocolos y a la posibilidad de que gran parte del sector industrial rafaelino se haya puesto en marcha. Reitero con protocolos muy estrictos en cuanto a higiene y seguridad y con dotaciones mínimas, horarios reducidos, pero de alguna manera activando el camino de la producción”.

Sobre las herramientas que se han diseñado para contener los despidos y evitar que los daños sean aún mayores, Oesquer dijo que “el Estado ha venido acompañando y ha desarrollado distintas alternativas; hay una muy importante y que es la que tiene que ver con cubrir el 50% del salario de los empleados que no has estado trabajando, empresas que están en crisis. Eso va a ser de mucha ayuda”.

Finalmente el titular de la CGT Rafaela en la víspera del Día del Trabajador, sostuvo que “hay que mirar para adelante pero sabiendo que tenemos un final incierto, porque esto seguramente va a llevar varios meses y tendremos que tener el sentido común muy abierto para proteger a los trabajadores y por ende a las industrias, para que en el momento que esto vaya pasando las industrias estén y los trabajadores puedan recuperar los puestos de trabajo. Hay que adecuarse a esta circunstancias, tratar de ayudarnos entre todos y de alguna manera salir adelante”.

Y concluyó: “desde la CGT Rafaela le deseamos a todos los trabajadores un muy feliz Día del Trabajo y que se sepan acompañados en este difícil momento, porque esto también pasará y muy pronto vamos a transitar mejores caminos”.