Esperan que agilicen los créditos Nacionales 07 de abril de 2020

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, dijo que el empresariado espera conseguir créditos en los bancos con tasa del 24% anual.

El presidente Alberto Fernández le había pedido el fin de semana a los bancos que agilicen la entrega de estos préstamos que cuentan con una garantía del Estado, que cubre desde el 25% al 100%, dependiendo del tamaño de la compañía.

"Estos últimos días pedimos créditos a tasas razonables al gobierno, pero durante las primeras 48 horas no hubo la fluidez que se necesitaba. Todavía no estamos teniendo acceso efectivo al crédito de parte de los bancos, que tanto el gobierno como los empresarios hemos acordado", dijo Funes de Rioja.

El empresario dijo que no existe "vocación de despedido" entre las compañías del país y señaló que el aislamiento sí implicó licenciamiento que el empresario tuvo que acatarlo y afrontarlo solo".

Para las empresas medianas se les dará una garantía del 25% del capital otorgado por la entidad financiera y para las micro y pequeñas empresas, incluidos los monotributistas, se les otorgará un aval del 100% del capital aprobado por el banco.