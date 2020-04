40 Medidas de concejales radicales Locales 04 de abril de 2020 Redacción Por Los legisladores provinciales impulsan estas iniciativas para implementar a nivel provincial y nacional, en función de aliviar la situación que afecta a pymes y ocupaciones independientes como consecuencia de la emergencia sanitaria por coronavirus.

Los concejales radicales, Alejandra Sagardoy, Leonardo Viotti, Miguel Destéfanis y Germán Bottero, dieron a conocer las 40 propuestas generadas por los legisladores provinciales de su espacio político, para implementar a nivel provincial y nacional, con el fin de aliviar la situación que están atravesando las Pymes y las ocupaciones independientes en todo el territorio provincial”, expresaron los ediles.

“Hoy más que nunca, el gobierno provincial tiene que asumir la iniciativa para brindar respuestas inmediatas, la Legislatura le ha brindado las herramientas necesarias facultando al poder Ejecutivo a disponer de $ 54.000 millones, con las que se puede auxiliar a sectores que todavía no fueron atendidos, en complemento a las que ya se vienen adoptando desde el gobierno nacional”, expresó el concejal Viotti.

A su vez continuó diciendo el edil, “todas las medidas adoptadas hasta el momento no son suficientes, no se contemplan a todos los sectores económicamente activos, por lo que creemos importante tomar nuevas decisiones para evitar que se profundice el impacto económico. Es por eso que el radicalismo propuso un conjunto de más de 40 medidas de tipo tributarias, previsionales, de financiamiento y aportes no reintegrables, dirigidas a Pymes y ocupaciones independientes (oficios de todos los rubros, profesiones liberales, ocupaciones por cuenta propia, servicios personales sin relación de dependencia, comunicadores freelance, artistas, etc.)”.

A nivel local, el bloque de concejales radicales junto a sus pares del PRO, ya hace días han elevado diferentes propuestas y pedidos al intendente Luis Castellano, que apuntan hacia el mismo objetivo.



PROPUESTAS SOBRE TRIBUTOS

Las propuestas para aliviar la carga tributaria son las siguientes:

1- Exención durante tres meses del componente tributario del monotributo y el diferimiento de los componentes previsionales y jubilatorios para su pago en 12 cuotas sin intereses durante el año 2021.

2- Prórroga del pago del saldo de las declaraciones juradas de IVA e Impuesto sobre los Ingresos Brutos que vencía en marzo a los fines que se pueda abonar en 6 meses comenzando desde agosto.

3- Exención del ingreso mínimo del impuesto sobre los ingresos brutos y del régimen simplificado provincial por tres meses.

4- La exclusión de los regímenes de retenciones y percepciones de impuestos nacionales y provinciales, en especial del SIRCREB, y la suspensión del régimen de anticipos del impuesto a las ganancias y bienes personales.

5- La incorporación de una deducción adicional en el impuesto a las ganancias del ejercicio 2019, la prórroga hasta agosto para la presentación de la declaración jurada y su pago en 12 cuotas sin intereses durante el ejercicio 2021. Igual facilidad de pago para el impuesto a los bienes personales del año 2019.

6- Diferimiento de tres meses del aporte de autónomos y la posibilidad de pago en 12 cuotas sin intereses durante 2021.

7- El diferimiento del pago de los aportes patronales de tres meses, netos de los demás beneficios ya otorgados por el gobierno nacional, para abonar en 12 cuotas sin intereses durante 2021.



PROPUESTAS PARA

EL FINANCIAMIENTO

Aportar desde el ámbito Provincial con un Plan de Financiamiento de contención y reactivación productiva que integrará un Fideicomiso (cuya creación se autorizó por la ley de presupuesto 2020), el Fondo de Inversión y Desarrollo de la Provincia Ley 13622, subsidio de tasas desde el Ministerio de la Producción, el compromiso asumido por el Agente Financiero en el Contrato de Vinculación y la utilización de un Fondo de Garantía. Con esa articulación y un fondeo de no menos de $ 15.000 millones permitiría otorgar líneas de financiamiento para pago de salarios de hasta 3 masas salariales con 0% de interés, para capital de trabajo y sostenimiento de cadena de pagos al 6% anual de interés.

La instrumentación operativa podrá coordinarse con el propio agente financiero, otras entidades financieras, operadores del segmento no bancario, Fintechs y la red de Agencias y Asociaciones para el Desarrollo.



PROPUESTAS DE ASISTENCIA

NO REEMBOLSABLE

* Complemento provincial de los Repro que permitan adicionar un 50% a los Repros que perciban las empresas santafesinas.

* Aportes No Reintegrables por 3 meses para el costeo parcial de cargas de estructura de microempresas y ocupaciones independientes.

* Bonificación del 50% de las tarifas por consumos de marzo a junio de Pymes y ocupaciones independientes de energía eléctrica, servicios sanitarios, gas natural y comunicaciones.

* Pago de las facturas con vencimiento en marzo y abril en 12 cuotas sin intereses para usuarios residenciales con consumos bajos y medios, Pymes y ocupaciones independientes.