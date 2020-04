Niños con autismo sufren el aislamiento obligatorio

Este 2 de abril se celebró el Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Autismo, y a diferencia del año pasado en donde se realizaron muchísimas actividades públicas, en medio de la pandemia por coronavirus que afecta a todo el planeta, desde las redes sociales se enfatizó con diferentes mensajes, la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo, ya que esta vez se vivió puertas para adentro.

“Hoy haciendo alusión al día mundial sobre concientización del autismo podemos hacer hincapié en cómo estamos manejando en nuestras familias, en nuestro ámbito el aislamiento, esta cuarentena que nos llegó a todos de sorpresa y sin poder planificar ni reestructurar nada”, comenzó diciendo Marcia Tamagnini, del grupo de padres TGD-TEA Rafaela.

Marcia se refirió a cómo se vive esta nueva situación y manifestó que, “nuestros chicos están acostumbrados a cumplir con cierto cronograma de actividades deportivas, recreativas, una carga horaria de terapias que hoy no pueden realizar. Eso desencadena algún tipo de crisis que puede llegar a ocasionar autolesiones en algunos casos, aumento de la ansiedad, angustia, llanto”.

En tanto como parte del grupo de padres TGD-TEA, indicó que “nuestra recomendación es que si los chicos presentan un nivel cognitivo donde la comprensión está presente, explicarles de manera sencilla este proceso que nos toca vivir, pero sin alarmarlos, ni generando algún tipo de temor ante esta situación, simplemente explicarles porque no se puede salir y continuar con la rutina que veníamos llevando adelante”.

Respecto a otro grupo de chicos que tiene un nivel cognitivo inferior, lo ideal señaló Marcia Tamagnini, “es usar anticipadores con ayuda visual, conocidos como pictogramas que nos permiten focalizar y ordenarlos de manera verbal y visual, que vamos a hacer en casa, la planificación diaria”.

“Creo que no es fácil ni para ellos ni para nosotros e incluso para la sociedad en su conjunto, es bastante complejo y hay que tener en cuenta la salud es primordial y que en algún momento van a retomar con sus actividades”, subrayó.



¿QUE ES EL AUTISMO?

El autismo es un espectro, lo que significa que éste se manifiesta por sí mismo en diferentes formas. Un diagnóstico puede presentarse de leve a severo, y aunque los niños que lo tienen suelen mostrar rasgos similares, también individuales al momento de mostrar capacidades y dificultades.

El Trastorno del Espectro Autista es una condición del neurodesarrollo que se caracteriza por la presencia de deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social.

Por otra parte, los niños con autismo severo normalmente se identifican antes de los 2 años de edad, mientras que los niños con autismo más leve, con buen funcionamiento, y síndrome de Asperger-pueden ser identificados a veces hasta que son adultos.

Respecto a la pregunta frecuente sobre cuáles son las causas del autismo, la respuesta recurrente es que las causas del autismo son desconocidas; aunque en muchos casos se sospecha que se debe a cambios o mutaciones en los genes, no todos los genes involucrados en el desarrollo de esta enfermedad han sido identificados.

Algunas de los tips para ayudar a un niño con autismo son los siguientes: evita la sobrecarga sensorial; usar apoyos visuales; ser predecibles; mantener el lenguaje concreto; enseñar directamente habilidades sociales.