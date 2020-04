El Centro Comercial requiere ayuda financiera a costo cero Región 02 de abril de 2020 Redacción Por El pedido fue elevado al gobernador Perotti para poder afrontar el pago de salarios al personal de sus afiliados.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En una nota que lleva la firma de Jorge Chiabrando, presidente del Centro Comercial, Industrial y de la Producción, la institución gremial requiere ayuda financiera a tasa cero a la Provincia.

El texto de la nota referida es el que reproducimos seguidamente:

La grave situación en la cual está inmersa la humanidad que ha derivado en una crisis sanitaria y social sin precedentes ha derivado en medidas que priorizan la salud, lo cual celebramos, coincidimos y acompañamos.

No obstante entendemos que acompañando esta prioridad deben plantearse soluciones que sostengan, también, la salud de las empresas y de las fuentes de trabajo de miles de personas.

Somos conscientes del esfuerzo que realiza el Estado Provincial para concretar las propuestas anunciadas días pasados pero es necesario resaltar que un 70% de la actividad comercial de la provincia está paralizada, al no encontrarse exceptuada del “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”. Esto nos motiva a plantear la necesidad de medidas más profundas que alcance a esa gran parte de la actividad que está sufriendo y sufrirá la falta de ingresos por varias semanas.

El contexto previo a la aparición de la pandemia ya era complejo para la actividad del comercio y servicios, potenciándose enormemente con la llegada de esta crisis. En los próximos días se tendrá que hacer frente al pago de salarios, compromiso que no se puede afrontar si no se cuenta con un auxilio financiero. Nos resulta inviable poder recibir el referido auxilio con un costo financiero, por mínimo que sea.

El sector requiere que la ayuda financiera sea, inexorablemente de costo 0 (cero) y con una amortización de hasta 24 meses con un plazo de gracia para iniciar su pago que permita sortear las semanas de inactividad y el reinicio paulatino de la misma. Además resulta imprescindible que el mecanismo para acceder al mismo sea simple, rápido y exima, al solicitante, de cualquier análisis crediticio profundo ó muy sensible.

Compartimos la prioridad de la atención de la emergencia en salud, por ello, también debemos sostener la salud de nuestras empresas para que puedan, a su vez, mantener a su personal con la capacidad de consumo requerida para su vida cotidiana. Siendo éste nuestro principal fundamento para elevar este pedido.

Sin otro motivo, y a la espera de una respuesta positiva al mismo, lo saludamos muy atte.



Jorge Chiabrando

Presidente