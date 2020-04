Una entidad asegura que se podría erradicar el mosquito con el uso de aeroaplicadores SUPLEMENTO RURAL 02 de abril de 2020 Redacción Por Para dar curso a esta solución, la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas solicita el trabajo interdisciplinario de los organismos del Estado. "Con un solo avión se podría hacer el trabajo de una ciudad como Rosario en un día", detallaron.

La Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA), advirtió que la reproducción del mosquito vector podría ser totalmente erradicada con la labor del aeroaplicador, y para dar curso a esto como solución a la problemática solicita el trabajo interdisciplinario de los organismos del Estado.

De acuerdo a una publicación de Infocampo, la forma de erradicar el dengue, zika y chikungunya no es el tratamiento de la misma en el infectado sino a través de operativos de eliminación de los criaderos de Aedes aegypti, el mosquito vector transmisor de la enfermedad.

En este sentido la aeroaplicación tiene casos testigos en los que fue altamente efectiva, como sucede año a año en la santafesina localidad de Venado Tuerto, en la cual el Municipio tomó la determinación de realizar tratamientos aéreos con productos que no implican ningún riesgo para el medio ambiente ni tampoco para salud humana.



APLICACION EN

TODO EL PAIS

Esta modalidad podría aplicarse en todo el país dando solución a la emergencia epidemiológica. La aplicación aérea tiene, entre sus ventajas, llegar a lugares que las aplicaciones terrestres no acceden, cubrir mayor cantidad de superficie en menor tiempo y con menor cantidad de productos cuidando el medio ambiente y la salud de las personas.

"La actividad de la aeroaplicación es efectiva y eficiente para dar solución, con un solo avión se podría llegar a la cobertura de ciudades como Rosario en un día”, dijo Juan Molina - aeroaplicador e integrante del Consejo directivo de FeArCA-, y agregó que "Clorinda, que es una de las ciudades más afectadas, al límite con Paraguay, podría ser cubierta con una sola hora de vuelo, lo cual sería, además, muy económico".



UNA CUESTION DE

SALUD PUBLICA

Desde la Federación entienden que se trata de una cuestión de salud pública, por eso se ponen a disposición con un protocolo de acción, elaborado junto con el Grupo APC, que incluye determinaciones en cuanto a la selección de productos, equipos de aspersión, calibración, tamaño de gotas, volumen, viento, temperatura, tiempo de tratamiento, entre otros.

Como también, la capacitación de los pilotos.



LISTOS PARA LA

PREVENCION

"Tenemos una red de aeroaplicadores distribuido por todo el país que está preparado para contribuir en su zona de influencia, en lo inmediato para dar solución a la problemática como también a futuro de manera sistemática para prevenir”, dijo Mauricio Fargioni, presidente de FeArCA.

Y en ese sentido sugieren una acción de ejecución público-privada, es decir, que con celeridad los distintos organismos del Estado, aquellos competentes a la regulación de la actividad aérea como también los que son responsables de salud y sanidad trabajen interdisciplinariamente para dar solución a este gran problema que enfrenta la Argentina.



UNA HERRAMIENTA

MUY POSITIVA

Un avión de agricultura es una aeronave construida o convertida para el uso agrícola, por lo general para la aplicación aérea de plaguicidas (fumigación) o fertilizantes (abonos), también se utilizan para hidrosiembra.

Las aeronaves agrícolas más comunes son las aeronaves de ala fija, tales como los Air Tractor, Grumman AG Cat, PAC Fletcher, o Rockwell Thrush Commander, pero también se utilizan helicópteros.