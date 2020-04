Seremos inflexibles con quienes suban los precios Locales 02 de abril de 2020 Redacción Por Así lo indicó el Gobernador, que señaló que se sancionará a aquellos que no cumplan con los precios acordados. Además, se detallaron obras de infraestructura para que la provincia esté preparada frente a la pandemia de Coronavirus.

Ayer, el gobernador Omar Perotti encabezó el informe diario que brinda la provincia sobre el estado de situación sanitaria por la pandemia de Coronavirus, e informó que “hay numerosas denuncias de comportamientos que no guardan lo que en estos momentos se espera de cada uno: poner a disposición los insumos básicos para la alimentación a un precio razonable”.

Además, el mandatario detalló que se está trabajando desde el área de Comercio Interior para establecer sanciones frente a las denuncias de suba de precios en toda la provincia. En este sentido, informó que firmarán un convenio “con cada municipio y cada comuna que va a permitir que ellos puedan actuar con las facultades, concomitantemente a la Dirección de Comercio de la provincia, para poder sancionar y controlar los precios”, señaló Perotti.

“No hay motivo para que los precios tengan un cambio: no hay problema de abastecimiento, estamos garantizando la libre transitabilidad por rutas nacionales y provinciales”, y sostuvo que sancionar “no es lo deseable, pero es la firmeza que el Estado debe mantener en estos momentos cuando hay abusos. El reconocimiento a quienes vienen respetando los precios, y el que no lo hace debe recibir una sanción, y allí vamos a reforzar esta acción de control a diario en toda la provincia y con participación de los municipios y comunas”.



FONDO DE AYUDA Y CANCELACIONES

Asimismo, el gobernador anunció la “decisión de generar la conformación del Fondo de Ayuda a los Municipios y Comunas” y explicó que en la semana se tendrá “una primera transferencia de 1.000 millones de pesos” para “la preparación en los territorio de la infraestructura y las acciones necesarias para encontrar a toda la provincia preparada en cada uno de sus pueblos y ciudades”.

En otro orden, Perotti anunció la cancelación de “las principales deudas que tenemos con proveedores de insumos médicos y críticos”, sostuvo, y agregó: “Esta es una de las deudas que habían quedado, y con los recursos disponibles estamos procediendo a hacer esta cancelación importante, fundamentalmente en aras de los insumos que estamos necesitando en estos momentos”.



AISLAMIENTO Y APREHENSIONES

En otro orden, el gobernador instó a la ciudadanía a “la necesidad imperiosa de continuar con el aislamiento”.

“En lo que va del día –aclaró por este miércoles- y las últimas horas de ayer, superamos las 563 aprehensiones. Vamos a seguir firmes con los que no están cumpliendo” con el Aislamiento Obligatorio, y detalló: “Esto significa que ya hay más de seis mil aprehensiones, seis mil personas que tienen su denuncia judicializada”.

El gobernador consideró que mantener el aislamiento es fundamental “porque si lo estamos prorrogando es porque ha dado buenos resultados en los primeros días”.

Además, el gobernador detalló que hay 25.852 santafesinos que en marzo regresaron de algún viaje, de los cuales “10.078 tienen que estar en su casa, haciendo su cuarentena”.



OBRAS EN HOSPITALES

Por su parte, la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana, informó sobre las obras sanitarias que se están realizando en la provincia en el marco de la emergencia frente a la pandemia. Entre ellas, dijo que “ya está en funcionamiento el centro de Salud de Villa Guillermina”, y que en 10 días lo estará el hospital de Coronda, y “en 15 días se está finalizando el Hospital de Niños Zona Norte de Rosario. Asimismo, se ha decidido poner en funciones al viejo hospital de Reconquista, otra de las obras que se están llevando adelante”.

A su vez, Frana detalló que “en no más de 15 días” va a estar terminado “el hospital modular” dispuesto por la Nación para la provincia” debido a lo cual, explicó,“la provincia tuvo que desarrollar una plataforma para que el hospital se pueda instalar y para facilitar los servicios públicos de agua, luz y desagües. Eso se está desarrollando en la ciudad de Granadero Baigorria, detrás del hospital Eva Perón, y se estima que la semana que viene pueden venir equipos de Nación para empezar a instalar” el nosocomio.



PAGOS ANSES

En otro tramo del informe, Perotti se refirió a los pagos del Ingreso Familiar de Emergencia que está implementando la ANSES en el marco de la emergencia sanitaria. “Sigue abierta la inscripción en toda la provincia, con la participación de los municipios y comunas, para el Ingreso Familiar de Emergencia. Hasta el día 4 -de abril- se va a poder realizar la inscripción y el día 3 -de abril- es cuando se van a dar los primeros pagos a los primeros inscriptos. No debe quedar una sola santafesina o santafesino sin estar inscripto. Allí es donde le pedimos a cada uno de los municipios y comunas, de los centros comunitarios, estar cerca de quienes pueden necesitar la ayuda para organizar su inscripción”, repitió.