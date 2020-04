El Centro Comercial agradece a los empleados y denunica a inescrupulosos Región 01 de abril de 2020 Redacción Por Leer mas ...

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la víspera el Centro Comercial Industrial y de la Producción difundió un comunicado de prensa cuyo texto se reproduce seguidamente.

Ante la difícil circunstancia que estamos padeciendo por esta pandemia, el CCIP desea hacer público su reconocimiento y agradecimiento a todo el personal de comercio que en esta situación tiene que cumplir una valorable y altruista función (al igual que el personal sanitario, de seguridad, etc.); como también lo hace extensivo a los comercios habilitados que continúan brindando un esmerado servicio con total normalidad, exponiéndose a todo riesgo, y contemplando con máximo cuidado los parámetros y protocolos de seguridad, higiene, atención y todas las modalidades de pagos vigentes, ejerciendo una verdadera vocación de servicio.



Inescrupulosos

Pero lamentablemente, debemos denunciar con gran indignación que en nuestra ciudad existen comercios inescrupulosos (están debidamente identificados) que buscan aprovecharse de las circunstancias, como No Aceptar Tarjetas de Crédito/Débito, aumentos de precios, etc.; que como ocurre siempre, estos pseudos comerciantes deshonestos desvirtúan y opacan todos los esfuerzos que hacen la mayoría de nuestros comercios.