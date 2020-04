Senadores y Diputados reducirán un 50% sus sueldos Locales 01 de abril de 2020 Redacción Por Diputados decidió la reducción de todos los legisladores que integran la Cámara. Por otro lado, los senadores suscribieron a la medida.

Los diputados de la provincia de Santa Fe decidieron reducir un 50 las dietas de los legisladores y legisladoras que integran la Cámara baja de la provincia de Santa Fe. Además en la sesión del martes por la tarde aprobaron la Ley de Necesidad Pública tras intensas discusiones y chispazos. Hubo 12 votos a favor y 34 abstenciones. También aprobaron un endeudamiento extra para afrontar el Coronavirus. El proyecto de ley ya tenía media sanción del Senado provincial y el tratamiento en Diputados se demoró por la postura del Frente Progresista, encabezado por el ex gobernador Miguel Lifschitz.

Por otro lado, los senadores provinciales donarán el 50% de sus sueldos durante el plazo de tres meses a instituciones de bien común del sistema sanitario de cada departamento, en el marco de las acciones contra el nuevo coronavirus (Covid 19).

La resolución de la Cámara de Alta será aplicable con los sueldos del mes de marzo y es suscripta por la Vicegobernadora, Alejandra Rodenas y la totalidad de los senadores y senadoras.

La reducción de las dietas de los diputados y diputadas fue consensuada en la reunión parlamentaria, previa a la sesión. En diálogo con los medios el ex gobernador y actual presidente de la Cámara baja, Miguel Lifschitz, declaró que “es un momento extraordinario que necesita de gestos y acciones”.

La decisión llegó tras una jornada como la de ayer, en la que hubo cacerolazos no sólo a favor de quienes participan de las tareas sanitarias en medio de la pandemia, sino también para los funcionarios, legisladores y jueces se bajen sus sueldos.

En el caso de Diputados, el 50 por ciento de reducción en las dietas fue aprobado por todos los bloques. “Ese dinero irá a instituciones de bien público dedicadas a combatir la pandemia, desde el 1º de abril hasta el receso de la Cámara, con rendición de cuentas conforme a las normas legales vigentes”, dijo el presidente de la bancada peronista, Leandro Busatto. (Fuente: LT 10).