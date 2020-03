España superó la cifra de contagios de China Internacionales 31 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

MADRID. Una capital desierta es la ciudad más golpeada por el Covid-19.

La penosa nómina de muertos y contagiados de coronavirus aumentó ayer en España, aunque a un ritmo más lento, lo que da una señal de esperanza a las autoridades, justo en el momento de la entrada en vigor del confinamiento total de la población, una medida que busca asestar un nuevo golpe a la pandemia.

El gobierno de coalición progresista de Pedro Sánchez, no obstante, se enfrenta a una oposición cada vez más dura, que le reprocha "mentiras" lanzadas sobre la pandemia y amenaza con boicotear los últimos decretos gubernamentales, considerados claves para el control efectivo de la trasmisión de la enfermedad.

En las últimas 24 horas, España registró 812 nuevos fallecidos, lo que elevó el total de víctimas fatales a 7.340, mientras los contagios ya son 85.195, tras contabilizarse 6.398 enfermos más, cifra algo menor que en las últimas jornadas.

En cuanto al número de contagios, España superó a China, que registra 82.152 enfermos, según el último balance facilitado por el Ministerio de Sanidad.

El incremento en 6.398 positivos representa un 8% más que el día anterior, lo que significa que el país registró cinco días de descenso porcentual consecutivo de nuevos casos.

Entre los nuevos contagios el gobierno confirmó el de Fernando Simón, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, el experto que habitualmente informa sobre la evolución de la pandemia.

Por otro lado, el número de fallecidos, 812, es menor al de los últimos dos días, cuando el incremento fue de 838 y 832, respectivamente.

"Los datos ofrecen una ventana de esperanza", subrayó en videoconferencia el Ministro de Sanidad, Salvador Illia, quien destacó que desde el 25 de marzo se observa una "tendencia sostenida de estabilización" en la curva epidémica, tendiente a la "ralentización".

El ministro reiteró que el país "está ya en el pico o muy cerca de él" en la gran mayoría de las regiones, aunque la presión sigue creciendo en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que actualmente atienden a 5.231 personas.

El dato positivo, insistieron las autoridades, es que continúa incrementándose el número de personas curadas, que al día de ayer son 16.780.

Sin embargo, medios españoles advirtieron que las UCI están desbordadas en varias zonas de España, aunque las autoridades insisten en que están "controlando" la situación, pese a las dificultades que hay en los hospitales de Madrid y Cataluña.

En estas circunstancias, España entró en una fase más dura del confinamiento decretado hasta el 12 de abril, que incluye la limitación del trabajo a las actividades esenciales bajo el estado de alarma para combatir el coronavirus".



EN OTROS PAISES

El número de muertos por coronavirus en el Reino Unido alcanzó ayer los 1.415, un aumento de 180 respecto al domingo, mientras que la cantidad de personas que dieron positivo es de 22.141, una cifra que generó esperanza de una posible desaceleración, según los médicos expertos del gobierno británico.

Al hacer una evaluación de las últimas estadísticas, el principal asesor científico, Patrick Vallance, dijo en conferencia de prensa que no se está experimentando una aceleración rápida de casos debido a que las medidas de distanciamiento social están empezando a funcionar.

Indicó que el Reino Unido está viendo alrededor de 1.000 nuevos casos de Covid-19 por día, pero esos datos no sugieren que se esté experimentando una aceleración rápida.

Mientras tanto, en Francia, se informó que de los 44.550 casos confirmados, se registraron 3,024 muertes, hay ingresadas más de 21.000 personas, con 5.056 de ellas en terapia intensiva. Más de la mitad de este último grupo tienen entre 60 y 80 años.

Jérôme Salomon, director de Sanidad, intentó no quedarse solo con las malas noticias y sostuvo en conferencia de prensa que "es importante decir que 7.924 personas han sido dadas de alta tras recuperarse", según la agencia de noticias Europa Press.

"En Francia estamos haciendo frente a una pandemia inédita, con un impacto sin precedentes sobre el sistema de salud. Es grave, mortal y con un virus muy contagioso", agregó el funcionario.