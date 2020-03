16 camas de terapia intensiva Región 30 de marzo de 2020 Redacción Por Serán habilitadas dentro de 15 días en el Centro Oncológico ATILRA, según pudo conocerse en un comunicado que lleva la firma del secretario general del gremio, Héctor "Etín" Ponce.

Un informe dirigido a los afiliados y que lleva la firma de Héctor "Etín" Ponce, secretario general de ATILRA, a sus afiliados, afirma que en un plazo perentorio de entre diez y quince días, en la parte norte del COS, se pondrán en funcionamiento 16 camas de Unidad de Terapia Intensiva con soporte de respiradores para atender pacientes con necesidad de cuidados críticos afectados por el COVID-19. Según pudo saberse, parte de la inversión que requiere el equipamiento mencionado sería financiado por el Grupo Sancor Seguros. En lo que luego configurará el Centro Médico Atilra están concluyéndose 20 nuevas habitaciones que tienen capacidad para albergar hasta cuarenta pacientes graves y que requieran aislamiento.



Centro Médico Atilra

Seguidamente reproducimos el texto del comunicado mencionado.

"Tal como lo expresáramos en nuestro anterior comunicado, ante el avance de la pandemia nuestra organización no se quedó de brazos cruzados y comenzó a activar en forma inmediata un proyecto que no solamente contemplara los intereses de nuestros beneficiarios, sino los de toda la población de Sunchales y los de la región, poniéndose de manifiesto una vez más el profundo sentido solidario que caracteriza desde siempre el accionar de Atilra.

Conscientes de que el proyecto debía contemplar algunos aspectos fundamentales fue que nos pusimos a trabajar. Esos aspectos eran:

-La planificación debía realizarse en un plazo urgente en función de la celeridad y peligro que acarrea el avance de la pandemia.

-Debía contemplar los intereses sanitarios de toda la población en general.

-Tenía que tener el objeto de solucionarle un problema sanitario grave al resto de los efectores sanitarios de la ciudad y a las autoridades municipales de Sunchales y la región.



En función de lo descripto se necesitaba:

-Generar un espacio físico específico para la internación de pacientes críticos portadores del COVID-19. Este espacio debía contar con especificidades sanitarias de UTI (unidad de terapia intensiva) completamente equipadas, con respiradores, etc.

-En nuestra Clínica Atilra Diez de Septiembre contamos con una UTI modelo que también posee entre sus cualidades tecnológicas respiradores, pero ahí también se derivan pacientes complejizados con otras enfermedades que necesitan de cuidados intensivos; estando inhibido el lugar para compartirse entre internados complejizados comunes y aquellos portadores del COVID-19 por las características de este último. Ergo, los pacientes complejizados con patologías comunes deberían ser trasladados a unidades de terapia intensiva de otras localidades.



Con este cuadro de situación es que:

-Comenzamos a realizar las adecuaciones necesarias para disponer en el nuevo Centro Médico Atilra, ubicado en calle San Juan 1150, las capacidades necesarias para la atención de pacientes graves con COVID-19 de manera aislada e independiente del resto de la estructura para atención médica existente en el resto de la ciudad.

-De manera urgente y en ese lugar concluiremos la terminación de 20 nuevas habitaciones con capacidad para albergar hasta 40 pacientes graves que requieran aislamiento.

-En un plazo perentorio de entre diez y quince días, en la parte norte del COS pondremos en funcionamiento 16 camas de Unidad de Terapia Intensiva con soporte de respiradores.

-En lo que respecta exclusivamente a este sector, no el que describimos anteriormente (la terminación de las 20 habitaciones de internación) el Grupo Sancor Seguros se ofreció a financiar y fue aceptado por nosotros, las 2/3 partes de los costos necesarios para equipar los 16 puestos para Unidad de Terapia Intensiva; pero vale una aclaración al respecto, este importe erogado en principio por el grupo asegurador deberá ser devuelto por Atilra en un plazo pactado con ellos. La observación es pertinente en función de nuestra responsabilidad de decir siempre la verdad, según se verá lo que aquí manifestamos en el correspondiente tratamiento de los ejercicios contables de la entidad. El tercio restante del importe será afrontado en forma inmediata por Atilra.

Es más, afrontaremos por ahora en soledad, no sólo este tercio del gasto, más los 2/3 que deberemos devolver, sino que nos haremos cargo de la inversión más onerosa que consiste en la terminación de las 20 habitaciones para internación con su correspondiente equipamiento.

El resto de la información podrán ustedes recogerla del parte de prensa que se ha elaborado y que establece el “Plan de Salud Sunchales- Protocolos de distribución de pacientes- contingencia coronavirus COVID-19”.

La comunidad necesita que sigamos siendo exageradamente generosos en la solidaridad, al fin de cuentas la vida no es otra cosa que lo que dejamos en el corazón de los demás cuando nos toca partir.

Un fraternal abrazo a todos y a todas".



Etín Ponce - Secretario General