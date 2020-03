Amenazas con armas de fuego: la Policía produjo 2 detenciones

En la jornada del pasado viernes, tomaron estado público varios videos donde se pudo observar a cuatro sujetos jóvenes, residentes en un sector de la ciudad de Sunchales, en el departamento Castellanos.

Ubicados en el interior de un automóvil (ubicado frente al domicilio de uno de los que finalmente detenido) y en otro caso en el patio de una vivienda, mostrando armas de fuego (pistolas -una presuntamente calibre 40-, una carabina y una suerte de pistolón), alardearon sobre que podrían hacer uso de represalias de todo tipo a determinadas personas.

Los mensajes -en un contexto donde se pudo apreciar que uno de los individuos no contaba con familiaridad en el manejo del arma que portaba, y que no se apeló a un lenguaje característico en un caso de amenazas, con palabras expresadas con sobriedad-, estuvieron direccionados a internos de un penal santafesino, donde se encuentran alojados amigos de quienes amenazaban.

En la oportunidad, repetidamente se aconsejó a los destinatarios de los videos que traten bien a sus compañeros presos, porque de no resultar así podrían originarse represalias contra familiares.

"No le hagan nada a los pibitos, porque acá afuera les vamos a responder. Si se meten con los pibes las familias de ustedes están acá", se sentenció.



UN VIEJO CONOCIDO

Entre los que amenazaron se ubicó a un viejo conocido de la Policía y la Justicia.

Se trata de José C., quien poco antes de fin de año fue uno de los protagonistas (el restante -su hermanastro Juan Daniel F., de 32 años de edad, transita una prisión preventiva sin plazos) de un suceso contabilizado en la Comisaría de Sunchales, por lo cual hay dos agentes enmarcados en un tiempo de prisión preventiva, en tanto varios compañeros aguardan en libertad el juicio, posterior a pasar varias semanas arrestados.



ALLANAMIENTOS

Y DETENCIONES

Así las cosas, en la mañana de ayer un trabajo policial llevado a cabo por efectivos de la Comisaría 3" de Sunchales y pares de la Agencia de Investigación Criminal (ex-Policía de Investigaciones), en mérito a una disposición de la Fiscalía de Rafaela llevaron a cabo allanamientos y una requisa.

En dicho contexto, se contabilizó la detención de uno de los cuatro individuos que aparecieron en los videos, y se incautaron elementos relacionado a la investigación, no así las armas de fuego descriptas con antelación.



DETENCION DE 2

DE LOS AUTORES

La información a la que tuvo acceso LA OPINION abrevando en fuente segura, permite dar a conocer que en la mañana uno de los sujetos fue detenido por efectivos de la Comisaría sunchalense, tratándose de Fernando Luis L., de 30 años de edad, alias "Pitu", un changarín oriundo de la ciudad de Santa Fe y domiciliado en la calle Sarmiento al 600 de dicho distrito de nuestro Departamento, individuo portador de abultados antecedentes en el mundo del delito.

En tanto, José C. (tal vez el más buscado por los investigadores, por resultar "cabecilla" de la acción intimidatoria) logró burlar el cerrojo policíaco, y se dio a la fuga.

Y con el paso de las horas, anoche fue capturado en la ruta nacional 34 -acceso a la ciudad de Rafaela- por efectivos de la Guardia de Infantería de la UR V de Policía, que lo trasladaron a la Seccional 13ª a poco del cierre de la presente edición.

Por otra parte, en la mañana también se registró el arresto de un menor de edad, investigado por el robo de una bicicleta en un suceso registrado horas antes en Sunchales.