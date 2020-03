Nueva modalidad de entrega Locales 29 de marzo de 2020 Redacción Por Para evitar la aglomeración de personas y respetar el distanciamiento social, a partir de la próxima semana se fijaron tres lugares de entrega y turnos por día, correspondientes con el número de finalización del documento de identidad.

FOTO ARCHIVO MIRIAM VILLAFAÑE. La secretaria de desarrollo humano explicó los cambios que se realizaron ante el avance del coronavirus.

La Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rafaela comunicó en las últimas horas que dada las recomendaciones de distanciamiento y aislamiento social, el bolsón de alimentos que se entrega como Asistencia Alimentaria Descentralizada, contará con una nueva modalidad de entrega para evitar la acumulación de personas.

La próxima semana se implementará una nueva modalidad para la distribución de esta ayuda, qué será de acuerdo a la finalización del documento del titular del beneficio.

Además con el objetivo de preservar las condiciones establecidas por la emergencia sanitaria, se solicita que asista un solo integrante del grupo familiar, con documento nacional de identidad, y que respeten el cuadrante asignado de acuerdo a sus domicilios.

La secretaria de desarrollo humano, Miriam Villafañe, explicó que esta decisión se adoptó porque se aglomeraba demasiada gente y porque además era necesario hacer filtros, y que la ayuda llegue específicamente a los que “no tienen nada”.

“Todas las implementaciones y cambios que estamos haciendo siempre es para cuidar a aquellas personas que sí o sí deben trasladarse para recibir uno de nuestros servicios y sobre todo para cuidar a nuestros empleados que deben seguir trabajando. Para esta logística las demás secretarías nos están aportando personal y también personal de gabinete del municipio se sumó a colaborar ya que ante esta emergencia el personal de la secretaría de desarrollo humano no alcanza”, indicó Villafañe.



EL CALENDARIO

De ese modo, el calendario queda constituido de la siguiente manera:

* Miércoles 1 de abril: lo podrán retirar los documentos finalizados en 0, 1 y 2.

* Jueves 2 de abril: documentos finalizados en 3, 4 y 5.

* Viernes 3 de abril: documentos finalizados en 6, 7, 8 y 9.

En tanto, también se decidió que serán tres los lugares donde podrán acercarse los beneficiarios, siendo distribuidos de acuerdo a sus domicilios particulares: Hongo del Club Ferro: barrios situados al Oeste de la Ruta Nacional 34; Oficina de Asistencia (Santos Vega 435): barrios ubicados al Este de la Ruta 34 y al Sur de bulevar Roca y avenida Santa Fe; Sociedad Rural: barrios comprendidos al Este de la Ruta 34 y al Norte de bulevar Roca y avenida Santa Fe.

El horario de la entrega continúa siendo de 7:30 a 12:30.



CUIDAR A SECTORES

MAS VULNERABLES

Diversos equipos territoriales coordinados por la Subsecretaría de Salud local, están visitando hogares rafaelinos a fin de que quienes más lo necesiten, tengan una atención cercana, personalizada y cuidada durante el aislamiento preventivo y obligatorio.

Los/as trabajadores/as están identificados con una credencial municipal con DNI, su DNI, chaleco refractario, una autorización firmada por la Secretaría de Desarrollo Humano y barbijo.

“Estamos alertas y en el territorio más que nunca ya que esto cambia momento a momento, en la ciudad la situación está controlada, pero que la cuarentena hizo que muchas personas tuvieran que dejar de trabajar, que no puedan recibir ingresos y por eso nosotros como Estado tuvimos que reforzar nuestros servicio. Cuando hago referencia a esto no hablo solo de lo alimentario sino de fortalecer el servicio de guardia social, temas como hábitat, salud, muchas situaciones de violencia de género, donde esa persona no puede salir y esto se incrementó”, explicó la secretaria de desarrollo humano, Miriam Villafañe.

Villafañe señaló que la guardia que antes era cubierta por dos o tres personas, hoy tiene abocada a la secretaría completa, con todos los profesionales que están formando parte de los equipos territoriales.

La funcionario contó que con respecto al área de salud los Centros de Salud continúan abiertos y trabajando en los distintos sectores, al igual que zoonosis que sigue realizando las vacunaciones y con el tema dengue admitió que actualmente es un problema que los está ocupando mucho.