La cifra más alta en un día se reportó en España Internacionales 29 de marzo de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO MADRID. La Gran Vía de la capital española desierta por la pandemia.

BUENOS AIRES,29 (NA). - España registró ayer el mayor número de víctimas fatales en un día desde que se inició en ese país europeo la pandemia de Covid-19, al reportar 832 nuevas muertes, para un total de 5.690, motivo por lo que el Gobierno dispuso paralizar todas las actividades económicas "no esenciales".

Según los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, el país contabilizaba ayer un total de 72.248 positivos confirmados, un 13% más que los registrados el viernes.

Con respecto a los fallecidos, en un solo día el país ibérico registró casi tantos muertos por Covid-19 como víctimas fatales en todo 2019 por accidentes de tráfico (1.098), según indicó el diario español "El Mundo".

El número de fallecidos por coronavirus se ha multiplicado por 162 en menos de tres semanas, mientras que la cantidad de altas lo hizo por 334 -un dato alentador en medio de la crisis sanitaria- y el de infectados, por 53,2.

En este sentido, en España a la buena noticia hay que buscarla por el lado de los pacientes curados, que este sábado ascendían a 12.285, frente a los 9.357 del día anterior.

De acuerdo con cifras oficiales, el pasado 9 de marzo se habían dado 28 altas, de forma que en menos de 19 días se han acumulado 12.257, a un ritmo de 645 curados cada jornada.

En este contexto, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, consideró que "la enfermedad se está estabilizando".

"En algunas zonas del país está llegando al pico de la curva que tanto nos preocupa, e incluso algunas autonomías parece que están superando ese pico, pero hay que ser muy cauto porque estos datos son provisionales", expresó Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este sábado su decisión de paralizar desde mañana próximo y hasta el 9 de abril todas las actividades económicas "no esenciales", es decir, las que no están definidas como imprescindibles en el decreto del "estado de alarma" declarado recientemente en el país.

"A medida que nos acercamos a la cresta de la ola (de los contagios), el virus nos golpea de forma despiadada. Por eso, ahora, es el momento de intensificar la lucha. Reducir la movilidad es ir en la dirección adecuada", dijo Sánchez.