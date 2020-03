En busca de… Melisa Busaniche, comunicadora

LP - ¿Qué música escuchabas en la infancia?

M.B. - Uh… ¿qué escuchaba?... de todo pero no tanto de la rama folklórica. Me gustaba la música que estaba de moda, me gustaba lo que sonaba en el momento, pero todos los ritmos, y me gusta el baile también. Siempre me gustó bailar. Pero folklore no tanto. El folklore, te cuento, empieza la pasión en el año noventa y siete cuando estaba en séptimo grado. Empieza mi pasión porque tenía un profesor de música -Pepe Díaz- que tenía una peña, la peña de los días jueves, fuera de su horario escolar, para que todos los que quisieran libremente se quedaran una hora, para que enseñara danzas folklóricas y por supuesto también si alguien quería tocar algún instrumento o compartir alguna leyenda, alguna canción, todo referido al ámbito folklórico. Ahí me empezó a gustar. Ahí empecé a escuchar, a prestar atención a las letras, a los petas, tanto es así que hasta el día de hoy llega ese encantamiento.

LP - ¿Estudiaste música?

M.B. - En su momento estudié piano, estudié guitarra, estudié canto, hice teatro por otro lado dentro de las ramas artísticas, hice teatro infantil, hice teatro estudiantil. Siempre me gustó la música, me gustó el arte, me gustaba mucho el dibujo también, y me sigue gustando aunque no me dedico a hacerlo. Y estudié danzas folklóricas con Alcides Hugo Ifrán y con otros profesores, cursé un tiempo y sobre todo manteniendo las ganas de bailar.

LP - ¿Qué estudios sistemáticos tuviste en la adolescencia?

M.B. - Cursé el secundario con orientación pedagógica. Soy la última promoción del plan viejo como se llamaba en ese momento antes de la Ley Federal de Educación en la Escuela Bustos de la ciudad de Santa Fe. Y hasta el día de hoy agradezco los docentes que tuve en la escuela pública.

LP - ¿Ya sabías en esos años lo que ibas a elegir para tu futuro profesional como formación?

M.B. - Cuando iban mis amigas a casa, jugábamos a hacer radio, éramos chiquitas. O las invitaba, teníamos un grabadorcito y grabábamos las canciones con casetes, hacíamos programas en vivo que inventábamos en el momento y hacíamos entrevistas. Eso por un lado, por otro también siendo chica en sexto grado, con mis compañeras y amigas de la escuela, éramos pequeñas periodistas, teníamos nuestra agencia de noticias y cada una publicaba noticias referidas a nuestra vida y nuestro entorno estudiantil. El periódico personal. Era un gusto porque lo escribíamos, era todo redacción, ésa era la pasión. Y en cuanto a eso me encuentro hace muy poco buscando en los papeles viejos de casa, con la carpeta de séptimo grado y una carta de presentación del primer día de clases, donde tenía que contar qué cosas me gustaban. No la recordaba, obviamente. Cuando la releo, miro lo que describía, lo que detallaba, contaba de mis cosas y demás, y me encuentro con un apartado que decía: Cuando sea grande quiero ser periodista, o maestra jardinera. Lo de jardinera lo dejamos a un lado, trabajo en la docencia dentro de la rama de comunicación y me dedico a la cuestión periodística que incluye investigar, saber, conocer, y sobre todo el estudio me gusta muchísimo. Tanto es así que esa pasión me llevó a ser licenciada en comunicación y también docente.

LP - ¿Cómo decidiste dónde estudiarlo?

M.B. - Cursé en la Universidad Nacional de Entre Ríos. Primero la tecnicatura, después la licenciatura en Comunicación. Ya cuando estaba haciendo las últimas armas en la carrera armando la tesis, decidí empezar a hacer el profesorado en Comunicación en la misma universidad pública. Y por último dentro de esa misma rama hice locución en el mismo lugar académico.

LP - En algún momento de tu vida tuviste la necesidad de proyectar todo lo que venías investigando en un formato particular para comunicarte con la gente. ¿Cómo surgió la idea?

M.B. - Como te contaba, la radio fue siempre una pasión. Siempre me había gustado. Cuando llego a la universidad teníamos talleres optativos. Primero los cuatro talleres que eran obligatorios. Pero uno de esos talleres obviamente era de audio -no de radio- porque se trabaja mucho la parte de producción. Y cuando cursé ese taller dije: Eso es lo mío, no me equivoqué, no quiero hacer otra cosa, quiero dedicarme a esto. Y así fue que hice la especialización en audio. Con el paso del tiempo con eso que había aprendido estaba la necesidad de ponerlo en práctica, y ponerlo en marcha, materializarlo. Ahí fue que empecé a hacer mis primeras armas con mi compañera de la facultad. Empezamos a hacer un programa de a dos, y después con el paso del tiempo, unos meses después, empezó la necesidad de trabajar sola. Ahí comienza mi programa Bella Flor que es el que lleva catorce años ininterrumpidos en el aire, tratando de poner en consideración del público todo lo que tiene que ver con la rama cultural educativa, con el folklore, con las cosas nuestras. Si bien es un magazine, puedo definirlo como un magazine cultural.

LP - Cuando empezaste el programa tuviste idea de estructurarlo de una manera. ¿Se mantuvo ese contenido con los años?

M.B. - La idea fue siempre la misma. El esquema del programa nunca varió. Tiene sus columnas fijas, estructuradas, mantiene sus nombres, a lo sumo se van incorporando con el tiempo algunas nuevas, pero a esencia no varió. Por ahí lo que sí fue cambiando es que en un comienzo la música era un poco más permeable, más abierta, y después con el paso del tiempo, definimos que sea música folklórica, popular, y música latinoamericana.

LP - ¿Qué contenidos tienen las secciones?

M.B. - Tenemos La ley y la trampa que es de contenido social, político, más que nada de reflexión, de lo que nos pasa como ciudadanos dentro de la democracia donde vivimos, qué cosas hacen a nuestro hacer diario. Después está A otro rollo donde fundamentalmente trabajamos un poco de todo, puede ser literario, y sobre todo en el último tiempo lo hemos encarado más por el lado de los radioteatros -conocidos así- o ficciones radiofónicas. Tenemos el Rincón de amigos y tradiciones que es una columna donde se difunde netamente folklore, alguna costumbre, alguna leyenda, alguna tradición, o bien se abre el espacio para que nos visite algún artista, cualquier rama artística, sea danza, sea teatro, sea música, pintura también. Otra es Cordones sueltos donde la idea es trabajar cosas que quedan y que no se pueden catalogar. Tenemos algunas Curiosidades, las Buenas noticias. Y también hay efemérides, música. Hay un poco de todo.

LP - ¿Cómo evaluás la recepción en la gente?

M.B. - Con el paso del tiempo, como siempre decimos, tenemos a los amigos, de acá, a los de allá, y a los de más allá. En catorce años han pasado cosas lindas, han pasado cosas feas, como que nos deje gente que ha sido fundamental para el programa, oyentes. Los primeros oyentes. Hay gente que está desde el comienzo, hay quienes se fueron incorporando con el paso del tiempo. También estaba la inquietud en su momento, de forjar lo que es la radio a través de internet que como todo proyecto nuevo al comienzo generaba alguna incertidumbre, pero después nos fuimos dando cuenta de que las audiencias se van renovando, de que la gente acompaña este esfuerzo. Y la alegría de saber que nos escuchan no solamente en Santa Fe sino también en gran cantidad de provincias de la República Argentina y del mundo. Gente de España, de Estados Unidos, de Bolivia, de Perú, de México. Esa es la gratificación más grande que podemos tener dentro de la labor que hacemos.

LP - ¿En qué medio se emite la programación?

M.B. - Es el sitio www.bellaflor06.com.ar por ahí se puede escuchar el programa los días domingos de nueve a trece y se puede visitarla semana el portal de noticias donde vamos difundiendo distintas cuestiones dentro del rubro cultural educativo, las entrevistas del programa también se difunden dentro de ese lugar, tenemos redes sociales integradas como instagram, youtube, facebook, twitter que también vamos compartiendo.

LP - Momentos destacados de esos catorce años de programa.

M.B - Uh… bueno, lo primero que se viene a la mente es la figurita difícil. La entrevista con Nelly Omar. Ciento cuatro años en ese momento que la hice. Ese fue un momento gratificante. No me atrevía ni a preguntar porque sabía que tenía tanto para contar y para compartir… fue un placer poder escucharla. Y otro momento así destacado, que puedo comentar, fue entrevistar al escritor Aledo Luis Meloni, también tenía más de cien años en ese momento. Con toda la humildad del mundo me recibió en su casa, me permitió charlar con él para que le pregunte, que me cuente, y para coronación de ese momento -habíamos ido a participar de un premio en el Chaco- después de su casa a la tarde se hizo una misa, y allí tuve la oportunidad hasta de estrechar su mano en la oración. Es como que fue la coronación de un día muy especial.

por Raúl Vigini

