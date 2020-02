Joven habría sido "torturado" por patovicas antes de morir

ROSARIO, 29 (NA). - La Justicia de Rosario investiga la muerte de un joven de 23 años cuyo cuerpo fue hallado en las aguas del río Paraná luego de mantenerse desaparecido durante dos días tras asistir a un boliche.Se trata de Carlos Orellano, quien había asistido con amigos al boliche "Señor Ming", situado en la Estación Fluvial de la ciudad, y según su familia, fue echado por patovicas del establecimiento.El muchacho había desaparecido el lunes pasado en horas de la madrugada y su cuerpo fue encontrado alrededor de las 15:00 de este miércoles.Según el diario La Capital, una mujer policía que cumplía adicionales en la zona reportó la caída de un hombre que se encontraba en la zona de muelles al agua."En vez de pedirle que se retirara lo empujaron de arriba de la tarima del mismo VIP, lo golpearon contra el piso, él se enojó y ahí lo 'amansaron' y lo sacaron a las trompadas desde el boliche para acá", sostuvo el hombre."En un momento lo llevaron hasta el muelle 3 (la escalera por donde se accede a la lancha que va a la isla), en vez de sacarlo para el lado de avenida Belgrano. Lo apretaron contra la baranda y él pasó para el otro lado. Ahí no se sabe si lo empujaron o si le pegaron una trompada y cayó desmayado al agua", continuó en su relato.No obstante, los responsables del boliche aseguran que no tienen registros sobre ningún episodio violento.El caso, que por el momento no tiene carátula, es investigado por el fiscal de Homicidios Dolosos Patricio Saldutti, que entre otras medidas ordenó el secuestro de los celulares de todos los vigiladores del boliche.Además, el fiscal ordenó que se abstenga de participar de las pericias la Policía de la Provincia, por lo que las averiguaciones quedaron a cargo de la Policía Federal y la Prefectura Naval.El presidente Alberto Fernández se reunió el jueves con los padres de Carlos Orellano, y les prometió "cambiar todo lo que haya que cambiar" para que haya justicia "por cada una de las víctimas", publicó en su portal La Capital de Rosario.Edgardo, el padre del joven de 23 años que se sospecha que cayó al río después de ser golpeado por tres patovicas que trabajan en la disco, se mostró conforme con el encuentro con el primer mandatario, quien le dejó el número de su teléfono para que se mantengan comunicados.“Fue una reunión muy buena, amena, parecía que era un encuentro entre amigos prácticamente, más que la reunión de un presidente de la Nación y un ciudadano”, contó Edgardo en declaraciones al programa “Zysman 830”, que se emite por La Ocho, y señaló: “Quiero aclarar que se hizo en privado, porque nadie quería que se piense que se usaba el caso de mi hijo mediáticamente”.Consultado sobre qué piensa qué sucedió con Carlos, Edgardo dijo, visiblemente consternado, que para él, como padre, “lo mataron, lo torturaron, le fueron pegando durante 30 o 40 metros hasta que cayó al agua y encontró la muerte, no fue un segundo, fueron varios minutos de tortura, no quiero imaginarme el temor, el miedo que habrá sentido cuando vio que estaba acorralado por tres monstruos”.“Los patovicas -siguió- saben pegar, estudian para eso, se preparan, levantan pesas para eso, van a un gimnasio para eso, toman anabólicos para eso, para pegarle a un pibe que lo único que supo hacer es estudiar, trabajar y jugar al fútbol”, afirmó Edgardo, y agregó: “lo agarraron entre tres monos que viven preparándose para matar con las manos y lo mataron. De los tres que le pegaron, dos eran policías, como no va a haber complicidad policial”.El intendente Pablo Javkin ordenó la clausura preventiva por 45 días del boliche de La Fluvial a donde fue Orellano a bailar el fin de semana pasado. Según el relato de testigos, el joven habría sido golpeado por los encargados de seguridad, quienes lo habrían sacado del local. Después de dos días de intensa búsqueda de parte de la familia, el cuerpo sin vida del muchacho fue hallado muerto en el río, frente a la disco.“Fue una reunión de equipo, yo representando al pueblo, el intendente, a la ciudad (Pablo Javkin), el gobernador (Omar Perotti) y la vicegobernadora (Alejandra Rodenas) y el presidente, a la Nación, también estuvo el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en la que charlamos sobre los problemas que tenemos todos, que no tenemos Justicia, que no tenemos seguridad y que esto ya no va más”, relató.Asimismo, señaló que coincidieron en que “hay que hacer algo sí o sí, cortar de cuajo está maraña de corrupción y empezar de nuevo”, y agregó: “Todos estuvieron de acuerdo y a partir de la semana que viene nos vamos a empezar a reunir en Buenos Aires. El presidente me dio su teléfono personal para que lo llame y nos pongamos de acuerdo en el día en que podemos encontrarnos”.