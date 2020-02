Fuerte rechazo a la propuesta salarial de los delegados locales

En la sede departamental de nuestra ciudad, ubicada en Bv. Lehmann, en la tarde de ayer se reunieron los delegados de los docentes locales. El tratamiento de la propuesta salarial fue en el marco de un ánimo caldeado. Luego de una hora de debatir el ofrecimiento y los pasos a seguir después de recibida la oferta salarial, los delegados locales expresaron un contundente rechazo a la propuesta y dos mociones que hoy serán votadas en las distintas escuelas. Esta tarde habrá una nueva asamblea en la que se realizará el escrutinio y con ello surgirá el mandato de los maestros del departamento Castellanos para la asamblea provincial de AMSAFE a realizarse mañana en Santa Fe.

Adrián Oesquer, delegado seccional del Departamento Castellanos, al cabo de dicho encuentro le dijo a La Opinión que esperaban esta tercera reunión paritaria, a la que llevaron el convencimiento de que "siempre el planteo ha sido una recomposición salarial por la pérdida del poder adquisitivo del 2019. Un sostenimiento de esta medida para este año. Que ningún docente cobre por debajo de la canasta básica. Pero tuvimos una oferta que la gente la consideró totalmente insuficiente. El rechazo fue contundente" señaló el delegado gremial.

Oesquer a su vez dejó un mensaje de necesidad de tratar este tema con anticipación para no entorpecer el inicio de clases. "Nosotros queríamos empezar antes las negociaciones. Pero el Gobierno recién nos convocó a partir del 14 de febrero". A lo que agregó que las expectativas, al dilatarse la negociación, no eran buenas. "Y cuando escuchamos la oferta entendimos que casi no valía la pena ponerla a consideración de los compañeros, pero lo hacemos porque corresponde", sentenció.

En Asamblea departamental se votaron las dos mociones: 1) rechazo de la propuesta salarial. No inicio de clases. Paro por 72 hs en la primera semana (2, 3 y 4 de marzo). Segunda semana paro por 72 hs (10, 11 y 12 de marzo) con asamblea evaluativa y movilización provincial. 2): rechazo de la propuesta salarial. No inicio de clases. Paro por tiempo indeterminado con asistencia en el lugar de trabajo.

Si bien el resultado de la votación se conocerá hoy, la proposición realizada por el Gobierno ya comenzó a ser debatida en las asambleas departamentales, para luego ser tratada en la asamblea provincial que tendrá desarrollo mañana a la mañana. Allí se definirá la aceptación o el rechazo de la propuesta. Aunque con el clima que se percibe a esta altura, el conflicto parece inminente. Si es así, el inicio del ciclo lectivo no será normal... al igual que en los últimos años.